Украина не получила сотни миллионов энергетической помощи от США: в чем причина

Украина не получает сотни миллионов долларов помощи для улучшения ситуации в энергетике даже несмотря на критическую ситуацию. Средства были выделены на восстановление энергоинфраструктуры, поврежденной в результате российских обстрелов.

Причиной этого являются бюрократические проблемы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Агентство США по международному развитию (USAID) во времена президентства Джо Байдена намеревалось выделить часть средств на восстановление инфраструктуры. Однако, после того, как президентом США стал Дональд Трамп и USAID было закрыто, некоторые средства оказались в "бюрократическом застое".

Некоторые чиновники администрации Трампа выступали за то, чтобы Государственный департамент США распределил средства, которые не были потрачены USAID. Другие же вместо этого настаивали на том, чтобы средствами занималась Корпорация финансирования развития (Development Finance Corporation), ранее малоизвестное федеральное агентство, которое, как ожидается, будет играть важную роль в восстановлении Украины.

Задержка энергетической помощи связана не с желанием давить на Украину, как это было раньше, подчеркнули источники.

Общая сумма помощи, которая не была выделена, оценивается примерно в 250 миллионов долларов. Украинский, американский и европейский чиновники в комментариях изданию выразили свое разочарование, что Украина не получает помощь. А один из источников сообщил, что в Белом доме знали об остановке финансирования и пытались выяснить детали этой проблемы.

В то же время Украина боится говорить на эту тему, ведь предполагает, что просьба о помощи может спровоцировать непредсказуемую дипломатическую реакцию, как это было раньше.

Административно-бюджетное управление Белого дома, ссылаясь на критический отчет генерального инспектора USAID, предположило, что средства, выделенные на энергетическую помощь Украине в прошлом, использовались ненадлежащим образом.

"Поддержка энергетического сектора Украины администрацией Байдена была катастрофой. У нас есть отчет USAID, который показывает, как подрядчики в Украине, вероятно, потеряли энергетической продукции на миллионы из-за отсутствия надзора, коррупции, кражи и т.д.", — говорится в сообщении представителя Корпорации финансирования развития.

Он также отметил, что Дональд Трамп сделал больше, чем кто-либо, чтобы достичь мира в Украине.

Еще одной причиной задержки помощи являются опасения относительно коррупции в энергетическом секторе страны, сообщил один из источников.

Энергетическое перемирие в Украине

29 января президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с просьбой не атаковать украинские города в течение недели. Путин, по его словам, согласился на это предложение.

Впоследствии это прокомментировал Владимир Зеленский — по его словам, официальных договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам между Россией и Украиной не было, однако Киев готов их придерживаться.

В NYT сообщили, что достижение энергетического перемирия произошло после того, как Киев в минувшие выходные просил о прекращении ударов в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

А представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что энергетическое перемирие, на которое согласилась Россия, будет действовать до 1 февраля, когда запланирован пик морозов в Украине.