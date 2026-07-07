Після ймовірної атаки на Омський НПЗ Росії загрожують нові проблеми у паливній галузі.

Омський нафтопереробний завод в Росії, що жодного разу не зазнавав пошкоджень від українських дронів, міг стати ціллю атаки 6 липня. Це підприємство має стратегічне значення для російської паливної галузі, про що розповіла СEO та CTO компанії Fire Point Ірина Терех.

За її словами, до сьогодні Омський НПЗ залишався одним лише з двох підприємств із десятки найбільших нафтопереробних заводів РФ, які не були пошкоджені українськими безпілотниками. Другим таким об'єктом є Ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області. Обидва підприємства розташовані за Уралом.

"До сьогоднішнього дня Омський НПЗ залишався одним із лише двох нафтопереробних заводів із топ-10, які жодного разу не були пошкоджені українськими дронами", — зазначила Терех.

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Омський НПЗ — один із найважливіших для російської паливної галузі

Експертка наголосила, що російська сторона покладала значні надії саме на Омський НПЗ для стабілізації виробництва пального після атак на інші нафтопереробні підприємства.

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За її словами, потужність Омського НПЗ майже удвічі перевищує потужність Московського нафтопереробного заводу, що робить його одним із ключових об'єктів російської паливної інфраструктури.

Ірина Терех також звернула увагу на ще одну особливість підприємства.

"Це єдиний російський НПЗ, що випускає каталізатори крекінгу — тобто вузол, від якого залежить вторинна переробка на інших заводах", — пояснила вона.

Каталізатори крекінгу є спеціальними речовинами, які прискорюють розщеплення важких нафтових фракцій на більш легкі й цінні компоненти, зокрема, високооктановий бензин та гас

На думку експертки, можливі пошкодження такого підприємства можуть мати наслідки не лише для виробництва пального на самому заводі, а й вплинути на роботу інших російських нафтопереробних підприємств, які використовують ці каталізатори.

Атака на Омський НПЗ — що відомо

Нагадаємо, 6 липня у Мережі з'явилися повідомлення про атаку безпілотників на Омський нафтопереробний завод, розташований приблизно за 2 500 км від кордону України. На оприлюднених відео видно пожежу та густий дим над територією підприємства.

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив успішний удар по Омському НПЗ.

Губернатор Омської області Віталій Хоценко заявив, що регіон нібито атакували безпілотники, які були збиті засобами ППО. Водночас він визнав, що кілька дронів упали на території "промислового вузла". Російське Міноборони про ураження Омського НПЗ у своєму зведенні не повідомляло.

Натомість керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Омський НПЗ був уражений і призупинив роботу.

Українські OSINT-аналітики повідомили, що за геолокацією відео удар припав по установці первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11, потужність якої становить 8,4 млн тонн нафти на рік.

Зазначимо, що Омський НПЗ, що належить компанії "Газпром нафта", є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії із загальною потужністю близько 21-22 млн тонн нафти на рік. Раніше про це розповів енергоекспрт Володимир Омельченко. Він наголосив, що Омський нафтопереробний завод майже вдвічі перевищує Московський НПЗ за потужністю.