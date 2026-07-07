После вероятной атаки на Омский НПЗ России грозят новые проблемы в топливной отрасли.

Омский нефтеперерабатывающий завод в России, который ни разу не подвергался повреждениям со стороны украинских дронов, мог стать целью атаки 6 июля. Это предприятие имеет стратегическое значение для российской топливной отрасли, о чем рассказала генеральный и технический директор компании Fire Point Ирина Терех.

По её словам, до сих пор Омский НПЗ оставался одним из двух предприятий из десятки крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, которые не были повреждены украинскими беспилотниками. Вторым таким объектом является Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области. Оба предприятия расположены за Уралом.

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"До сегодняшнего дня Омский НПЗ оставался одним из двух нефтеперерабатывающих заводов из топ-10, которые ни разу не были повреждены украинскими дронами", — отметила Терех.

Омский НПЗ — один из важнейших объектов российской топливной отрасли

Эксперт подчеркнула, что российская сторона возлагала большие надежды именно на Омский НПЗ в плане стабилизации производства топлива после атак на другие нефтеперерабатывающие предприятия.

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Мощность Омского НПЗ почти вдвое превышает мощность Московского нефтеперерабатывающего завода, что делает его одним из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры.

Ирина Терех также обратила внимание на ещё одну особенность предприятия.

"Это единственный российский НПЗ, выпускающий катализаторы крекинга — то есть предприятие, от которого зависит вторичная переработка на других заводах", — пояснила она.

Катализаторы крекинга — это специальные вещества, ускоряющие расщепление тяжелых нефтяных фракций на более легкие и ценные компоненты, в частности, высокооктановый бензин и керосин

По мнению эксперта, возможные повреждения такого предприятия могут иметь последствия не только для производства топлива на самом заводе, но и повлиять на работу других российских нефтеперерабатывающих предприятий, которые используют эти катализаторы.

Атака на Омский НПЗ — что известно

Напомним, 6 июля в сети появились сообщения об атаке беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 2 500 км от границы с Украиной. На опубликованных видеозаписях видно пожар и густой дым над территорией предприятия.

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил успешный удар по Омскому НПЗ.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что регион якобы подвергся атаке беспилотников, которые были сбиты средствами ПВО. В то же время он признал, что несколько дронов упали на территории "промышленного узла". Российское Минобороны в своём сводке не сообщало о поражении Омского НПЗ.

В свою очередь, руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Омский НПЗ подвергся удару и приостановил работу.

Украинские OSINT-аналитики сообщили, что, судя по геолокации видео, удар пришелся по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11, мощность которой составляет 8,4 млн тонн нефти в год.

Отметим, что Омский НПЗ, принадлежащий компании "Газпром нефть", является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России с общей мощностью около 21–22 млн тонн нефти в год. Ранее об этом рассказал эксперт в области энергетики Владимир Омельченко. Он подчеркнул, что Омский нефтеперерабатывающий завод почти вдвое превосходит Московский НПЗ по мощности.