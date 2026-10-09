Коли можуть відмовити в житловій субсидії: 5 причин, які варто перевірити

У разі відмови в субсидії не варто одразу подавати повторну заяву. Спершу слід отримати саме рішення ПФУ та встановити конкретну юридичну причину ненадання допомоги.

Невеликі доходи не є беззаперечним аргументом для нарахування субсидій. Пенсійний фонд може відмовити у призначенні допомоги через великі покупки, несплату ЄСВ (єдиного соціального внеску), тривале перебування за кордоном або помилки в документах. Що перевіряють під час розгляду заяви та як оскаржити відмову, пояснила Фокусу юристка Діна Дрижакова.

Як нагадала експертка, житлова субсидія допомагає домогосподарствам оплачувати комунальні послуги, якщо витрати на них надто великі порівняно з доходами. Проте низький заробіток сам по собі не гарантує отримання допомоги. Під час розгляду заяви Пенсійний фонд України (ПФУ) враховує не лише доходи сім’ї, а й майновий стан, фінансові операції, сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) та інші обставини.

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Діна Дрижакова пояснює, що відмова не обов’язково означає, що заявник має високі доходи. Причина може полягати в невідповідності даних у документах, особливостях фінансових операцій або інших передбачених законодавством обмеженнях.

Діна Дрижакова , адвокатка, керівниця юридичної компанії "Прима Лідер Груп"

Відмова у субсидії не означає автоматично, що людина "має високий дохід". Пенсійний фонд перевіряє цілий комплекс обставин — доходи домогосподарства, майновий стан, великі фінансові операції, наявність заборгованості та інформацію з державних реєстрів.

Коли можуть відмовити в житловій субсидії

Є кілька поширених причин, через які Пенсійний фонд може не призначити допомогу на оплату житлово-комунальних послуг.

1. Помилки в документах або невідповідність даних

Якщо інформація в заяві чи декларації не збігається з відомостями в державних реєстрах, ПФУ може попросити заявника надати додаткові документи або виправити неточності. А через те, що необхідні документи було подано не впродовж належного терміну, теж рішення про субсидії може виявитися негативним Тому перед зверненням важливо перевірити правильність зазначених даних і переконатися, що всі необхідні документи подані.

Якщо дані в заяві чи декларації не збігаються з інформацією державних реєстрів, ПФУ може запросити додаткові документи або виправлення. Якщо необхідні документи не подати у встановлений строк, це може вплинути на призначення субсидії

2. Великі покупки та фінансові операції

Ще однією підставою для відмови можуть бути певні великі витрати протягом року перед зверненням за субсидією.

За словами Діни Дрижакової, правила передбачають врахування операцій на суму понад 50 тис. грн. Йдеться, зокрема, про придбання нерухомості, автомобіля, земельної ділянки, цінних паперів, окремих товарів тривалого користування, а також оплату певних робіт і послуг. Водночас законодавство передбачає винятки, тому сама по собі велика покупка не в кожному випадку означає втрату права на субсидію. Важливо з’ясувати, чи підпадає конкретна операція під відповідні обмеження.

3. Відсутність доходів або проблеми зі сплатою ЄСВ

Під час призначення субсидії враховують і ситуацію з доходами працездатних членів домогосподарства. Зокрема, значення може мати відсутність доходу або дохід, нижчий за мінімальну зарплату, якщо за відповідну особу не сплачували ЄСВ у необхідному розмірі.

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Проте існують винятки. І тут йдеться, зокрема, про військовослужбовців, людей у складних життєвих обставинах, осіб, які доглядають за дітьми або людьми, що потребують стороннього догляду.

"Перед тим як робити висновок про відсутність права на допомогу, необхідно перевірити, чи поширюються на конкретного заявника передбачені правилами винятки", — радить Діна Дрижакова.

4. Тривале перебування за кордоном

Обставини перебування за межами України також можуть впливати на призначення субсидії. Водночас сам факт виїзду за кордон не означає автоматичної відмови.

За словами юристки, чинні правила передбачають винятки, зокрема у випадках, пов’язаних із лікуванням, навчанням, службовим відрядженням та іншими обставинами. Окремі положення враховують і умови воєнного стану.

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"У разі відмови з цієї причини потрібно з’ясувати, які саме обставини врахував Пенсійний фонд і чи застосував він передбачені законодавством винятки", — додає адвокатка.

5. Субсидія після розрахунку становить нуль

Іноді заявник подає всі необхідні документи, але за результатами розрахунку розмір субсидії дорівнює нулю або має від’ємне значення. У цьому разі ПФУ може ухвалити рішення про непризначення допомоги. Тобто навіть за відсутності проблем із документами право на виплату залежить від результатів розрахунку відповідно до встановлених правил.

Що робити, якщо Пенсійний фонд відмовив у субсидії

Якщо заявник отримав відмову, не варто одразу подавати ту саму заяву повторно. Передусім слід встановити конкретну причину рішення. Як пояснює Діна Дрижакова, Пенсійний фонд має повідомити людину про відмову, зазначивши її підстави та порядок оскарження.

Після отримання повідомлення варто перевірити:

визначення складу домогосподарства;

чи враховані всі доходи та майно;

можливо, була велика фінансова операція;

чи правильно враховано сплату ЄСВ;

чи дійсні відомості про перебування за кордоном;

чи немає помилки в реєстрі або відсутній якийсь документ.

Якщо причина полягає в неточності даних або неврахованому документі, ситуацію іноді можна виправити без звернення до суду — подавши підтвердження та уточнивши інформацію.

Як оскаржити відмову в житловій субсидії

"У разі впевненості, що Пенсійний фонд неправильно застосував закон або безпідставно відмовив у призначенні допомоги, рішення можна оскаржити. Передусім потрібно отримати офіційне рішення та з’ясувати, які саме обставини стали підставою для відмови. Без цього складно визначити, які аргументи та документи необхідно надати", — каже юристка.

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Рішення органу влади можна оскаржувати в адміністративному порядку, а також у суді. Закон України "Про адміністративну процедуру" передбачає можливість оскарження адміністративних актів, дій або бездіяльності адміністративних органів.

За загальним правилом, скаргу на адміністративний акт подають протягом 30 календарних днів із дня доведення рішення до відома особи. Якщо цей строк пропущено з поважних причин, можна просити про його поновлення.

Як скласти скаргу — поради юристки

У скарзі потрібно зазначити, яке рішення оскаржується, чому заявник вважає його незаконним або необґрунтованим, які обставини не враховано та якими документами це підтверджується. До звернення варто додати копію рішення про відмову й докази на користь заявника.

"Адміністративне оскарження не позбавляє права звернутися до суду. У такому разі суд може перевірити, чи правильно орган застосував закон і чи врахував усі обставини справи", — зазначає юристка і додає, що головне, не обмежуватися повторною заявою, не з’ясувавши причину відмови.

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Пенсіонерам можуть не призначити субсидію: що перевіряє Пенсійний фонд

Спершу слід отримати рішення Пенсійного фонду, перевірити дані, на яких воно ґрунтується, і лише після цього визначати, чи достатньо подати додаткові документи, чи варто оскаржувати рішення.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про головні правила надання допомоги одиноким батькам. Виплати напряму залежать від доходів сім'ї. Тож юрист пояснив, скільки можуть виплатити, які документи потрібні та через що відмовляють.