Аромат Різдва: чудовий Англійський кекс із цукатами, горіхами та флердоранжем

Спечіть до Різдва цей дивовижний кекс, який традиційно готують до свята в Британії. Його аромат створить у вашому домі чарівну атмосферу, а про смак ви пам'ятатимете цілий рік.

Related video

Традиційний Англійський різдвяний кекс має багатий смак і буде прикрасою святкового столу. Вважається, що чим багатша випічка, тим щедрішим і щасливішим буде наступний рік. Смак цього кексу повністю розкривається тільки через два тижні після приготування. За бажання його можна витримувати кілька місяців, від цього він стане тільки кращим. Фокус ділиться перевіреним рецептом Англійського різдвяного кексу з цукатами, горіхами і флердоранжем.

Інгредієнти

борошно — 75 г;

сіль — на кінчику ножа;

суміш спецій для різдвяної випічки (кориця, імбир, мускат, гвоздика) — 3 г;

ванілін — 1 г;

сухофрукти (родзинки, курага, інжир, фініки, ананас, банан, ківі, папайя — або будь-які інші за смаком) — 230 г;

горіхи (мигдаль та/або фундук) — 300 г;

масло вершкове — 75 г;

цукор (за можливості демерара) — 75 г;

флердоранж (апельсинова вода) — кілька крапель за бажанням;

цедра половини апельсина;

яйце куряче велике — 1 шт. (або два дрібних);

коньяк або ром для просочення — 150 г, поділених на 3 порції.

Англійський різдвяний кекс Фото: Фокус

Приготування

Крок 1

Борошно просіяти двічі із сіллю та спеціями. Великі сухофрукти порізати на шматочки. Горіхи прожарити на сухій сковороді. Фундук очистити від шкірки, імндаль використовувати неочищений.

Крок 2

Вершкове масло збити з цукром до білого кольору. Додати за бажанням флердоранж, цедру апельсина і куряче яйце. Перемішати масу міксером до однорідності.

Крок 3

Частинами додати борошно, вимішуючи тісто лопаткою. Додати сухофрукти та горіхи, перемішати, щоб вони рівномірно розподілилися в тісті.

Сухофрукти можна використовувати будь-які, які вам подобаються, але що багатший набір, то цікавішим буде смак готового кексу. Єдиний виняток — чорнослив. У разі використання чорносливу, тісто виходить занадто темним і не таким гарним.

Крок 4

Розігрійте духовку до 150°C. Вистеліть форму для кексу фольгою, викладіть у неї тісто.

Крок 5

Випікайте кекс приблизно 50 хвилин, потім зменшіть температуру до 130°C і випікайте ще 20 хвилин.

Перевірте готовність кексу дерев'яною шпажкою. Для цього проткніть кекс у центральній частині та витягніть шпажку — вона має залишитися сухою, без грудочок сирого тіста, що налипли.

Крок 6

Вийміть кекс із духовки, поставте на решітку і дайте охолонути, не виймаючи з форми.

Крок 7

Остиглий кекс переверніть, викладіть на новий аркуш фольги. Проткніть його дерев'яною шпажкою в кількох місцях, полийте ромом або коньяком і загорніть у фольгу. Зберігайте кекс до Різдва або Нового року в темному прохолодному місці (але не в холодильнику!).

Просочіть готовий кекс ромом або коньяком

Витримуйте кекс мінімум два тижні, перш ніж розрізати. За цей час просочіть його алкоголем ще один-два рази.

Нагадаємо, як приготувати традиційне різдвяне печиво медові "миколайчики". Цей рецепт не тільки потішить вас своїм смаком і святковим ароматом, а й може стати чудовою розвагою для всієї родини, якщо ви приготуєте та прикрасите його разом із дітьми.

Раніше Фокус писав, як приготувати торт "Різдвяне поліно" за максимально простим рецептом. Різдвяне поліно — традиційний торт у вигляді поліна, який подають на святковий стіл. Ця традиція сходить до середньовічного звичаю спалення різдвяного поліна.