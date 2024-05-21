Рвана яловичина: як приготувати неймовірно смачне та соковите м'ясо

Таке м'ясо, апетитне й ароматне, доповнить будь-який гарнір. Його можна подавати і як самостійну страву.

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Рвана телятина — дуже смачна та ситна страва, що стане чудовим доповненням до будь-якого інгредієнта на обід чи вечерю. М'ясо, приготоване за рецептом із блогу "Проста кулінарія", полюбиться вам із першого шматочка. Додайте сюди неймовірний аромат, і ви не пошкодуєте, якщо зробите таку смакоту.

Рвана яловичина

Інгредієнти:

м'якоть телятини — 1 кг;

кетчуп — 150 г;

цибуля — 1 шт;

часник — 4 зубчики;

паприка копчена — 2 ст. л;

сіль, перець і спеції за бажанням.

Спосіб приготування:

Цибулю почистити та порізати кільцями. Для соусу і маринаду дрібно подрібнений часник (можна пропустити через прес) змішати з кетчупом і спеціями. М'ясо змастити маринадом і викласти в глибоке деко зверху на цибулю.

Додати в деко склянку води, щільно накрити фольгою і запікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно три години. Необхідно стежити, щоб у деку не випарувалася вся вода і підливати її час від часу.

Готове м'ясо розділити на волокна і подавати в соусі.

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