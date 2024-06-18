Молода картопля з курячими гомілками: рецепт ситної сезонної страви

До такої страви ідеально підійде будь-який овочевий салат.

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У сезон молодої картоплі гріх не спробувати приготувати якомога більше різноманітних і смачних страв із нею. Сьогодні хочемо поділитися з вами рецептом молодої картоплі з курячими гомілками та потішити сім'ю смачною і ситною вечерею. Як приготувати страву, розповіли в кулінарному блозі "Приємного апетиту/Рецепти".

Молода картопля з курячими гомілками

Інгредієнти:

молода картопля — 1,5 кг;

вершкове масло — 100 г;

кріп свіжий — пучок;

сіль за смаком.

Для м'яса:

гомілки курячі — 1 кг;

сіль;

сухий часник, паприка, хмелі-сунелі;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Молоду картоплю добре помити й очистити від шкірки. Пересипати в каструлю, залити прохолодною водою. Готувати на середньому вогні. Коли вода закипить, додати сіль і варити до готовності. Злити воду.

До картоплі додати вершкове масло і подрібнений кріп, ретельно перемішати.

Гомілки посипати сіллю, спеціями та влити олію. Гарненько перемазати кожну гомілку. Відправити в холодильник маринуватися на кілька годин.

Замариновані гомілки перекласти в рукав для запікання. Відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин.

Дістати з духовки, розрізати рукав, перевернути м'ясо, збільшити температуру до 200 градусів і запікати ще 10-15 хвилин до рум'яної скоринки.

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