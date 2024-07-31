Усього три інгредієнти і готово: рецепт яблучного джему

Яблучний джем — це ідеальна заготівля на зиму, яку потім можна використовувати для десертів і пирогів.

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Яблучний джем приготувати дуже просто. І ці чудові ласощі можна потім використовувати як начинку для булочок і тартів. А можна просто намазати на скибочку хліба до сніданку. Рецептом поділилися на сайті Buonissimo.

Для цього джему можна взяти будь-які яблука, але в оригінальному рецепті використовували яблука сорту "Фуджі".

Яблучний джем

Інгредієнти

яблука — 2 кг;

цукор — 1,6 кг;

два лимони.

Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевини, потім натріть на тертці і рясно збризніть соком двох лимонів, щоб м'якоть не потемніла під час контакту з повітрям.

Потім покладіть терті яблука в каструлю, додайте цукор і 4 столові ложки води і варіть на слабкому вогні приблизно дві з половиною години, часто помішуючи.

Коли у вас вийде густий однорідний джем, перекладіть яблучне варення в скляні банки, дайте охолонути, а потім герметично закрийте. Зберігати його потрібно в прохолодному, сухому, захищеному від світла місці приблизно рік.

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