Салат "Полтавський": як приготувати смачну страву із сардиною (відео)

Щоб салат був легким та повітряним, під час його формування не треба надто щільно утрамбовувати шари.

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Рецептів салатів із рибними консервами існує дуже багато, і кожен із них має своїх шанувальників. Пропонуємо вам рецепт від авторки кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день", який підкорить навіть гурманів. Він підходить як для повсякденного меню, так і на святковий стіл. Страва виходить ситною і дуже смачною.

Салат із сардиною "Полтавський"

Інгредієнти:

сардина в олії — 250 г;

цибуля — 1 шт;

яйця — 4 шт.;

морква — 1 шт;

плавлений сирок — 2 шт;

майонез — до смаку;

горіхи — 5 шт;

спеції: сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Моркву та яйця відварити. Цибулю дрібно нарізати і трохи збризкати оцтом, давши промаринуватися 15 хвилин.

Викласти сардини у тарілку, попередньо зливши олію. Злегка розім'яти рибу вилкою, не дуже дрібно, щоб відчувалася текстура та смак салату.

Роз'ємну форму поставити на тарілку для салату та першим шаром викласти подрібнену рибу. Зверху риби — тонкий шар майонезу як сіточки. Далі викласти шар маринованої цибулі і знову зробити сіточку з майонезу.

Потім у такому самому порядку — яйця, натерті на дрібній тертці, шар моркви, натертої на великій тертці, попередньо підморожені плавлені сирки, натерті на дрібній тертці. Кожен шар покрити сіточкою з майонезу, крім верху. Сіль і перець додавати між шарами на смак, а самі шари краще не утрамбовувати занадто сильно. Так салат виходить ніжнішим та повітрянішим.

Поставити салат у формі в холодильник на кілька годин.

Перед подачею верх змастити майонезом і посипати дрібно посіченими горіхами. Прикрасити за бажанням.

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