Курка з чорним перцем: рецепт популярної китайської страви

Це оригінальна і дуже смачна страва з незвичайним пряним смаком.

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Курка, приготована за цим рецептом, — це популярна ресторанна страва, але її можна приготувати і вдома. Секрет тут у чорному та білому перці, тобто вона виходить доволі гострою, але чудово поєднується з простим білим рисом. Рецептом поділилися на сайті SCMP.

Зазвичай для цієї страви використовують цілу курку, розділену на порції. Але ви надаєте перевагу певним частинам курки, то використовуйте лише темне м'ясо (ніжки та стегна на кістках), або крильця (розріжте їх навпіл між середнім та гомілковим суглобами), або грудку без кісток. З останнім треба бути обережним, бо м'ясо буде сухим, якщо його пересмажити; після попереднього обсмажування грудку треба лише трохи протушкувати з рештою інгредієнтів.

Курка з чорним перцем

Інгредієнти:

свіжа курка, близько 1,2 кг, розрізана на невеликі шматочки, без кісток;

світлий соєвий соус — 20 мл (4 ч. л.);

темний соєвий соус — 20 мл (4 ч. л.);

рисове вино — 30 мл (2 ст. л.);

цукор — 10 г (2 ч. л.);

дрібна сіль — ½ ч. л.;

кунжутна олія — 10 мл (2 ч. л.);

кукурудзяний крохмаль — 10 г (неповні 4 ч. л.);

цибулина середнього розміру;

3-4 великих зубчики часнику;

3 тонких скибочки імбиру;

1 зелений болгарський перець середнього розміру;

3 червоних болгарських перці середнього розміру;

червоний перець чилі, зелена цибуля;

чорний перець середнього помелу — 2 ч. л.;

білий перець середнього помелу — 2 ч. л.;

рослинна олія.

Покладіть курку в миску середнього розміру і додайте світлий і темний соєві соуси, рисове вино, цукор, сіль і кунжутну олію. Добре перемішайте, щоб шматочки були рівномірно покриті.

Додайте кукурудзяний крохмаль і перемішайте. Відкладіть убік, поки готуєте інші інгредієнти.

Розріжте цибулину навпіл, потім наріжте її невеликими шматочками. Розріжте зубчики часнику навпіл.

Наріжте зелений і червоний болгарські перці квадратами. Наріжте перець чилі тонкими кільцями.

Наріжте зелену цибулю на шматочки довжиною 2,5 см. Налийте олію у вок, або пательню шаром близько 8 см і розігрійте її на середньому вогні. Коли олія нагріється до 170 °C, ретельно перемішайте шматочки курки і додайте близько чверті з них у гарячу олію. Періодично помішуйте і готуйте, поки курка не почне ставати середньо-коричневою, потім дістаньте шматочки з вока і викладайте на паперові рушники.

Злийте майже всю олію з вока (мити його не потрібно), потім поставте його на сильний вогонь. Коли вок нагріється, додайте цибулю, часник та імбир і обсмажуйте, помішуючи, близько 30 секунд.

Додайте перці й обсмажуйте, помішуючи, близько 30 секунд, потім додайте зелену цибулю і готуйте близько 15 секунд.

Додайте шматочки курки назад у вок, посипте чорним і білим перцем, потім ретельно перемішайте.

Додайте близько 80 мл (4 ч. л.) гарячої води. Добре перемішайте, потім викладіть усі інгредієнти в центр вока, накрийте кришкою і зменшіть вогонь до середнього. Тушкуйте близько п'яти хвилин (або менше, якщо використовуєте грудку) або поки курка не буде готова, періодично помішуючи. Якщо суміш здається сухою, додайте ще трохи води.

Спробуйте на приправи і за потреби відкоригуйте.

Викладіть усі інгредієнти у велику неглибоку миску й одразу ж подавайте з білим рисом.

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