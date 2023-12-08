Договори із західним ВПК — це піар влади: Україна не зможе виробляти більше зброї, — експерт

Україні треба, щоб воєнно-оборонний комплекс очолювали професіонали, які знають що робити, і такі люди є в приватному бізнесі, зазначає офіцер ЗСУ Юрій Касьянов.

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Україна не може розраховувати на те, що завдяки домовленостям із гігантами західного ВПК у нас буде вироблятись більше зброї, ніж ми отримаємо як допомогу, адже всі ці наміри є не більше ніж піаром влади. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів експерт з безпілотників, офіцер Збройних Сил України Юрій Касьянов.

На його думку, нічого не зміниться від писання якихось спільних дій чи спільних дослідженнях у військовій галузі, або часткової збірки з поставлених компонентів покращить ситуацію на фронті. Адже всередині країни робиться дуже мало для розвитку власного воєнно-оборонного комплексу.

Ми не можемо говорити про 2024 рік, ми можемо лише говорити про найближчі декілька місяців, — стверджує Юрій Касьянов. — Це будуть найкритичніші місяці для фронту і вже зараз треба щось робити, а не піаритись на підписані якихось договорів.

Насправді світовим гігантам з випуску зброї значно безпечніше і дешевше виробляти продукцію у себе, ніж у нас, акцентує експерт, до того ж їм не вигідно інвестувати в Україну. А Україні треба, щоб воєнно-оборонний комплекс очолювали професіонали, які знають що робити, і такі люди є в приватному бізнесі. Тим більше такі люди вже зараз працюють на оборонний комплекс, але їх треба більше залучати до керування.

А ще треба активніше захищати таких професіоналів від мобілізації, — наголошує військовий. — У нас і до широкомасштабного вторгнення таких людей було не багато, а зараз знайти комп'ютерника, що вміє писати код для автопілотів дронів вкрай важко.

І не тільки комп'ютерників, а ще й професійних токарів та зварювальників, без яких теж не можливо виробляти зброю, зазначає Юрій Касьянов. дуже багато у нас є сегментів, в яких Україна сподівається на допомогу партнерів, а вони просто фізично нам в цих галузях не можуть допомогти. Бо у них і свій ВПК знаходиться в занепаді, адже після Холодної війни всі стали скорочувати свої військові виробництва сподіваючись, що нової війни в Європі не буде.

За словами експерта, ми не можемо відкрити повноцінне виробництво зброї у тилових регіонах, адже їх по суті не існує — вся територія України прострілюється ракетами окупантів. Можна якось викрутитись шляхом розподільчого виробництва, чим займалась Британія у Другу світову війну: все необхідне для літаків вироблялось в різних місцях, а потім десь в підземних бункерах збиралось.

Але в таке розподільче виробництво Британія вкладувала гроші, а не будувала дороги та не міняла бруківку, — акцентує Юрій Касьянов. — Саме інвестиції від держави допомогли в розвинені авіаційного комплексу Британії під час війни.

Також військовий нагадує, що коли Японія атакувала Перл-Харбор, то в США моментально запровадили 12-годинний робочий день, а заводи працювали майже цілодобово на потреби флоту. У нас жоден завод не працює в три зміни, каже експерт, саме тому владі легше просити все у західних партнерів, а не розвивати власне виробництво.

Повний випуск розмови з Юрієм Касьяновим незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти в 6 разів більше збирають FPV-дронів. Про те, за словами експерта Євгена Дикого, росіяни мають проблеми з танками та гарматами.