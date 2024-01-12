Бєлгород не врятують від обстрілів "Вільхи", а РФ розпалює провокації на короднах з ЄС (відео)

Всі чутки про наступ окупантів на Харків є вигадкою таблоїдів, адже там не зафіксовано жодного скупчення сил ворога. Проте РФ намагається всіма способами відтягнути сили ЗСУ від східного та південного напрямків, відзначає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Ситуація з перестрілкою на кордоні України з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою (ПМР), яка повністю підконтрольна Кремлю, може бути звичайною провокацією РФ, щоб відтягнути сили ЗСУ та розпалити черговий "вогник" конфлікту вже на цій ділянці. Невипадково тут же з'явилась інформація про будівництво воєнного містечка в 40 км від кордону України та Білорусі. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Крім того, за його ловами, вже з'явилась інформація про розгортання тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Таким чином РФ намагається відтягнути українські сили від сходу на захід та північ — до кордонів з Білоруссю та ПМР.

"Ще однією задачею РФ є дестабілізація ситуації поблизу Молдови, ближче до ЄС, адже Молдова значно активізувала свої військові стосунки з Україною, — зазначає експерт. — Таким чином Кремль намагається ще більше натиснути не тільки на Україну, але й на Молдову".

В цілому, невеличкий контингент російських військ у ПМР нічим не загрожує Україні, тому що ця невизнана республіка є анклавом РФ, до якого немає прямого сполучення. Але подібні провокації використовуються саме для дипломатичного тиску, відзначає військовий експерт. Саме тому РФ "розганяло зраду", що, нібито, ЗСУ хочуть захопити село Колбасне в ПМР, де знаходяться найбільші склади боєприпасів радянських часів.

Дмитро Снєгирьов не вірить в реальність об'єднання Румунії та Молдови у питанні вирішити раз і назавжди проблему ПМР військовим шляхом, тому що Румунія входить до НАТО, а це накладає свої обов'язки. Але експерт не відкидає виникнення гібридних форм подібного конфлікту.

Щодо загроз можливого наступу на Харків з боку російських окупантів, то, за словами фахівця, поки що там не зафіксовано жодних серйозних накопичень техніки чи особового складу. Дмитро Снєгирьов зазначає, що в ЗМІ просто розганяється істерія про те, що росіяни хочуть створити буферну зону у 15 км біля кордону з Білгородською областю, але це повний нонсенс.

"Модифіковані боєприпаси української системи "Вільха" б'ють на 130 км, а Бєлгород знаходиться від кордону з Україною на відстані близька 40 км, — акцентує експерт. — Навіть якщо відсунути кордон на 15 км, то це жодним чином не врятує військові об'єкти в Бєлгороді від українських обстрілів".

Раніше Фокус повідомляв, що на Лиманському напрямку кількість ворожих атак повертається до старого рівня. Збройні сили Російської Федерації атакують поблизу Синьківки у Харківській області.