"ЄС не замінить допомогу Україні від США": Олег Постернак розповів про ризики довгої війни

Війна в Україні може бути тривалою і не закінчиться наступні пару років, тому західним партнерам слід готуватися до подальшої підтримки Києва у боротьбі з російським агресором. Проте, за словами політолога Олега Постернака допомога Україні залежить від влади в тій чи іншій країні.

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У понеділок, 16 вересня, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що війна не закінчиться навіть у 2025 році. У звʼязку з цим потрібно дивитися на довгострокову перспективу та продовжувати надавати допомогу Україні. Детальніше про те, як може змінитися підтримка союзників, читайте в тексті Фокусу "Війна не закінчиться і в 2025 році: чи витримають партнери подальшу підтримку України у війні з РФ".

При всій готовності ЄС не зможе замінити допомогу від США. Політолог Олег Постернак у розмові з Фокусом повідомив, що наразі складно зробити інвентаризацію ресурсів, потенційної спроможності країн ЄС продовжувати допомагати Києву.

За його словами, навіть якщо є фінансовий та воєнний ресурс, з приводу останнього технічно виникає питання, чи вистачить його. Адже воєнне виробництво запускається, проте не в тому обсязі, який би хотілося для оборони країн ЄС.

Постернак зазначив, що на надання допомоги Києву впливає влада в тій чи іншій державі. Завтра може зʼявитися новий президент Румунії, який змінить ставлення до України, тоді як післязавтра в Болгарії проросійська партія може стати членом коаліції. Проте зараз Нідерланди продемонстрували найкращий варіант, коли входження "Партії свободи" з антиукраїнською спрямованістю не призвало до згортання допомоги. У Нідерландах нівелювали вплив однієї з коаліційних партій.

"А де гарантія, що так вдасться в інших країнах? Нам треба готуватися до того, що Європейський Союз буде не здатен замінити американську допомогу, незважаючи навіть на рішення, ухвалені щодо конфіскації заморожених російських активів", — сказав Олег Постернак.

Нагадаємо, Нідерланди дозволили Україні бити своєю зброєю по глибокому тилу Росії. Тоді Рубен Брекельманс зазначив, що в України є право використовувати голландську зброю для захисту себе відповідно до міжнародного права та закликав інші держави зняти обмеження.

17 вересня у ЗМІ повідомили, що російсько-українська війна спустошила запаси Пентагону. Через це пакети американської військової допомоги були меншими останніми місяцями.