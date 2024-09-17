"ЕС не заменит помощь Украине от США": Олег Постернак рассказал о рисках долгой войны

Война в Украине может быть длительной и не закончится следующие пару лет, поэтому западным партнерам следует готовиться к дальнейшей поддержке Киева в борьбе с российским агрессором. Однако, по словам политолога Олега Постернака помощь Украине зависит от власти в той или иной стране.

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В понедельник, 16 сентября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что война не закончится даже в 2025 г. В связи с этим нужно смотреть на долгосрочную перспективу и продолжать оказывать помощь Украине. Подробнее о том, как может измениться поддержка союзников, читайте в тексте Фокуса "Война не закончится и в 2025 году: выдержат ли партнеры дальнейшую поддержку Украины в войне с РФ".

При всей готовности ЕС не сможет заменить помощь от США. Политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом сообщил, что сейчас сложно сделать инвентаризацию ресурсов, потенциальной способности стран ЕС продолжать помогать Киеву.

По его словам, даже если есть финансовый и военный ресурс, по поводу последнего технически возникает вопрос, хватит ли его. Ведь военное производство запускается, однако не в том объеме, который бы хотелось для обороны стран ЕС.

Постернак отметил, что на оказание помощи Киеву влияет власть в том или ином государстве. Завтра может появиться новый президент Румынии, который изменит отношение к Украине, тогда как послезавтра в Болгарии пророссийская партия может стать членом коалиции. Однако сейчас Нидерланды продемонстрировали лучший вариант, когда вхождение "Партии свободы" с антиукраинской направленностью не призвало к сворачиванию помощи. В Нидерландах нивелировали влияние одной из коалиционных партий.

"А где гарантия, что так удастся в других странах? Нам надо готовиться к тому, что Европейский Союз будет не способен заменить американскую помощь, несмотря даже на решения, принятые по конфискации замороженных российских активов", — сказал Олег Постернак.

Напомним, Нидерланды разрешили Украине бить своим оружием по глубокому тылу России. Тогда Рубен Брекельманс отметил, что у Украины есть право использовать голландское оружие для защиты себя в соответствии с международным правом и призвал другие государства снять ограничения.

17 сентября в СМИ сообщили, что российско-украинская война опустошила запасы Пентагона. Из-за этого пакеты американской военной помощи были меньше в последние месяцы.