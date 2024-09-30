РФ наступає не лише в районі Покровська: як змінилися темпи просування ворога та чому ЗСУ виснажені

ЗС РФ не полишають спроб захопити Покровськ на Донбасі, підрозділи ЗСУ виснажені й потребують ротації. Фокус дізнався про цілі ворога на полі бою та основну проблему української армії.

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Майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що російські військові нарощують темпи просування, динаміка дуже висока. Тоді як українські підрозділи виснажуються без ротацій та нормальної заміни.

"Всі вже ніби звикли до новин про просування російських військ, "десь там на Сході". Ну рухаються — і хай рухаються собі, не так страшно. Але вони вже до Покровська дорухались, а далі інші міста. Зокрема великі міста з сотнями тисяч людей", — сказав Жорін.

Він наголосив, що нині Україна не в найкращому положенні.

Фокус поговорив з військовими та експертами й розповідає, що відбувається на фронті, і які наразі темпи просування ворога.

ЗС РФ наступають на Покровськ Фото: Deep State

Інтенсивність просувань РФ у районі Покровська: що буде в разі захоплення міста

За словами співзасновника проєкту DeepState Романа Погорілого, інтенсивність просувань ЗС РФ впала в певний момент.

"Ворог змістив акцент, змістив свою увагу південніше Українська, Гірника, і зараз вони готуються до його штурму, там стягнуті значні сили. Ми бачимо, що цей район більше відносять до Курахівського напрямку. Радше за все через те, що цей напрямок, цей рух південніше відходить, але активізація в районі Покровська не спадала. Можна сказати, що там була менша інтенсивність, зараз вона знову набуває обертів", — сказав Фокусу Погорілий.

Він зауважив, що росіяни наступають не лише в районі Покровська, але й постійно йде активізація в районі Мирнограда. Ворог намагається просуватися. Також постійно йдуть бої в районі Гродівки, Новогродівки, противник постійно штурмує Селидове, там він намагається прорватися.

На питання, що буде, якщо ворог захопить Покровськ, Погорілий зазначив, що їм ще це не вдалося і, можливо, не вдасться. Проте версій є дуже багато.

"Хтось вважає, що вони (росіяни, — ред.) підуть в сторону Дніпра, а радше за все вони закріпляться у великих містах (Донецької області, — ред.). Це їхня основна ціль, і по суті там уже нічого не залишається до кордону Донецької області. В них відкривається дуже великий оперативний простір в сторону Костянтинівки рухатися по трасі, це ще один напрямок, і це ще одна можливість зайти в тил", — розповів Роман Погорілий.

Він наголосив, що є велика ймовірність, що ЗС РФ закріпляться у Покровську та Мирнограді, після чого перекинуть сили на інші напрямки, аби дотиснути.

"У них Курахове в полі, Вугледар, їм є як тиснути. Вони перекинули туди додаткові сили, але знову ж таки Курахове для них дуже важливе. Якщо Покровськ і Мирноград захоплять раніше, то вони можуть перекинути сили туди, можуть перекинути на Костянтинівку, на Часів Яр, щоб з іншого боку дотискати. Варіантів дуже багато", — зазначив він.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов повідомив Фокусу, що в районі Покровська останнім часом немає динаміки.

"Ворог зупинив просування саме на Покровський напрямок, але ворог продовжує розширювати фланги в цьому районі, щоб убезпечити свої передові штурмові загони, які знаходяться на відстані до 10 км від Покровська від флангових ударів українських Сил оборони", — сказав Селезьнов.

Він наголосив, що у росіян немає ресурсів для окупації Покровська.

План провалився: окупанти не змогли захопити Покровськ до 1 жовтня

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" сказав Фокусу, що з кінця серпня російські військові активно наступали на Покровськ, зокрема, їм ставили задачу до 1 жовтня дійти до міста. Проте їхнє активне просування було зупинене на початку вересня, коли ті застрягли в Селидовому. Ворог намагався місто обійти з півдня та півночі.

"Тобто про якийсь ривок до самого Покровська мови взагалі не йде. Вже, як бачимо, 30 вересня. І не те, що вони не взяли Покровськ, вони навіть не дійшли до нього. Зараз темпи повністю збавились, вони не намагаються дійти, нахрапом взяти це місто, вони хочуть просто обійти Селидове", — повідомив "Алекс".

Офіцер розповів, що у ворога зараз три найактивніші напрямки на Донбасі — Вугледарський, Покровський та Курахівський. Зокрема, на останньому трохи призупинені бойові дії. Проте нині на всіх трьох напрямках відбуваються приблизно однакові бойові дії, тому різниця може бути в кілька днів. Наприклад, сьогодні противник активний на Курахівському, завтра вже можуть бути великі механізовані штурми на Вугледарському, а наступного дня на Покровському.

Виснаження підрозділів ЗСУ: проблема відсутності людей

Роман Погорілий повідомив, що виснаження підрозділів ЗСУ на фронті — це вічна проблема, яку не приховаєш та нікуди від неї не втечеш. Він зазначив, що не робляться кроки, аби нормально проводити мобілізацію, також нічого не змінюється в плані рекрутингу.

"Коли колишнього комбрига з 14-ї бригади "масютівського-м'ясника" (Олександр Охріменко, — ред.) ставлять комбригом 72-ї бригади — це ніяк не мотивує. Коли говориш з хлопцями з суміжних підрозділів, хто зустрічався з ним, вони всі кажуть, що співчуття хлопцям і більше нічого, хай тримаються. Хто про нього знає у 72-й бригаді, вони так само кажуть: "Йолки-палки, що це робиться". От такі моменти не мотивують, ця проблема є, хтось з нею намагається боротися, хтось бореться тільки на словах, хтось нічого не робить", — додав він.

Селезньов зазначив, що ЗСУ виснажуються, оскільки інтенсивність ведення бойових дій вражає. Фактично зараз немає жодної спокійної ділянки на полі бою. Зокрема, є декілька медійно-підсвічених ділянок фронту — Вугледар, напрямок на Торецьк, район Селидового, Лиман, проте на інших ділянках фронту відбуваються бойові дії досить інтенсивного рівня. Він зауважив, що останнім часом не чутно звісток з території Курської області, де є український плацдарм. Проте згідно з повідомленнями з російських пабліків, там відбуваються активні бойові зі значним переміщенням сил та засобів.

"Якщо про це не говорять, то не значить що на полі бою має місце затишшя. Тому відповідно інтенсивні бойові дії призводять до морального, психологічного, фізичного виснаження наших військових", — пояснив він.

"Алекс" уточнив, що проблема з ротаціями підрозділів ЗСУ дійсно є, проте все напряму повʼязано з дефіцитом особового складу.

"На жаль, такі реалії війни, тому що ми все ж таки воюємо проти ворога, який в декілька разів нас переважає за чисельністю", — сказав він.

За його словами, в цій війні без піхоти не обійтися, вона триває лінію бойового зіткнення. Тоді як наразі таких людей все менше й менше.

Як покращити положення української армії на фронті

Погорілий зауважив, що для того, аби виправити ситуацію, потрібно більше працювати та знайти людину у вищому командуванні, яка є дотична до цього та буде зацікавлена у виправленні помилок, візьме все у свої руки та почне зміни.

"В горизонталі і вертикалі є купа людей, тоді як одна людина може обламати всю реформу. Таких людей треба гнати в шию з армії і робити все, щоб вони не заважали у цьому виправленні. Але роботи дуже багато. Це дуже важкий і кропіткий процес, щоб з командирами, постачанням, підготовкою, навчальними центрами, рекрутингом, ТЦК, які псують всю цю процедуру, знайти нарешті політичне рішення. Адже у нас політики, які приймають мобілізаційні закони, живуть політикою, виборами, вони бояться жертвувати своїми рейтингами. Але нам насправді необхідно приймати ці рішення, тиснути, шукати тих, хто ухиляється, гуляє по ресторанах і кафе, а не стояти під підприємства, заводами і виконувати місячну норму", — пояснив Погорілий.

За його словами, це велична робота, яка потребує не один день, місяць або навіть рік.

Владислав Селезньов розповів, що українським військовим потрібно відпочити, проводити ротації. Для цього потрібно мати достатню кількість мобілізаційних резервів.

"Найбільш прийнятний варіант — це три місяці активних бойових дій, а потім два тижні на перепочинок. Реального перепочинку, щоб це не була заміна однієї позиції на іншу, а реальний вивід в тил, для того, щоб відновитися і перепочити, підлікуватися, пройти реабілітацію. Це насправді дуже важливо, бо війна, коли людина діє на межі своїх можливостей, буквально витягує всі життєво-психологічний емоційні сили", — заявив експерт.

Нагадаємо, 27 вересня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ тиснули на південному фланзі Покровського напрямку Донецької області. Зокрема, ворог намагався захопити Гірник, українські військові зірвали російський прапор, який майже добу провисів на околиці цього населеного пункту.

24 вересня військовий з позивним "Мучной" розповів, що росіяни атакували Мирноград на Покровському напрямку та кидали в атаку штурмові групи. Він уточнив, що по противнику відпрацьовували українські FPV-дрони та касетні боєприпаси.