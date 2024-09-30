РФ наступает не только в районе Покровска: как изменились темпы продвижения врага и почему ВСУ истощены

ВС РФ не оставляют попыток захватить Покровск на Донбассе, подразделения ВСУ истощены и нуждаются в ротации. Фокус узнал о целях врага на поле боя и основной проблеме украинской армии.

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Майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что российские военные наращивают темпы продвижения, динамика очень высокая. Тогда как украинские подразделения истощаются без ротаций и нормальной замены.

"Все уже вроде привыкли к новостям о продвижении российских войск, "где-то там на Востоке". Ну двигаются — и пусть двигаются себе, не так страшно. Но они уже до Покровска додвинулись, а дальше другие города. В том числе крупные города с сотнями тысяч людей", — сказал Жорин.

Он отметил, что сейчас Украина не в лучшем положении.

Фокус поговорил с военными и экспертами и рассказывает, что происходит на фронте, и какие сейчас темпы продвижения врага.

ВС РФ наступают на Покровск Фото: Deep State

Интенсивность продвижений РФ в районе Покровска: что будет в случае захвата города

По словам соучредителя проекта DeepState Романа Погорелого, интенсивность продвижений ВС РФ упала в определенный момент.

"Враг сместил акцент, сместил свое внимание южнее Украинска, Горняка, и сейчас они готовятся к его штурму, там стянуты значительные силы. Мы видим, что этот район больше относят к Кураховскому направлению. Скорее всего из-за того, что это направление, это движение южнее отходит, но активизация в районе Покровска не спадала. Можно сказать, что там была меньшая интенсивность, сейчас она снова набирает обороты", — сказал Фокусу Погорелый.

Он отметил, что россияне наступают не только в районе Покровска, но и постоянно идет активизация в районе Мирнограда. Враг пытается продвигаться. Также постоянно идут бои в районе Гродовки, Новогродовки, противник постоянно штурмует Селидово, там он пытается прорваться.

На вопрос, что будет, если враг захватит Покровск, Погорелый отметил, что им еще это не удалось и, возможно, не удастся. Однако версий есть очень много.

"Кто-то считает, что они (россияне, — ред.) пойдут в сторону Днепра, а скорее всего они закрепятся в крупных городах (Донецкой области, — ред.). Это их основная цель, и по сути там уже ничего не остается до границы Донецкой области. У них открывается очень большое оперативное пространство в сторону Константиновки двигаться по трассе, это еще одно направление, и это еще одна возможность зайти в тыл", — рассказал Роман Погорелый.

Он отметил, что есть большая вероятность, что ВС РФ закрепятся в Покровске и Мирнограде, после чего перебросят силы на другие направления, чтобы дожать.

"У них Курахово в поле, Угледар, им есть как давить. Они перебросили туда дополнительные силы, но опять же Курахово для них очень важно. Если Покровск и Мирноград захватят раньше, то они могут перебросить силы туда, могут перебросить на Константиновку, на Часов Яр, чтобы с другой стороны дожимать. Вариантов очень много", — отметил он.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил Фокусу, что в районе Покровска в последнее время нет динамики.

"Враг остановил продвижение именно на Покровское направление, но враг продолжает расширять фланги в этом районе, чтобы обезопасить свои передовые штурмовые отряды, которые находятся на расстоянии до 10 км от Покровска от фланговых ударов украинских Сил обороны", — сказал Селезов.

Он подчеркнул, что у россиян нет ресурсов для оккупации Покровска.

План провалился: оккупанты не смогли захватить Покровск до 1 октября

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сказал Фокусу, что с конца августа российские военные активно наступали на Покровск, в частности, им ставили задачу до 1 октября дойти до города. Однако их активное продвижение было остановлено в начале сентября, когда те застряли в Селидово. Враг пытался город обойти с юга и севера.

"То есть о каком-то рывке до самого Покровска речи вообще не идет. Уже, как видим, 30 сентября. И не то, что они не взяли Покровск, они даже не дошли до него. Сейчас темпы полностью сбавились, они не пытаются дойти, нахрапом взять этот город, они хотят просто обойти Селидово", — сообщил "Алекс".

Офицер рассказал, что у врага сейчас три самых активных направления на Донбассе — Угледарское, Покровское и Кураховское. В частности, на последнем немного приостановлены боевые действия. Однако сейчас на всех трех направлениях происходят примерно одинаковые боевые действия, поэтому разница может быть в несколько дней. Например, сегодня противник активен на Кураховском, завтра уже могут быть большие механизированные штурмы на Угледарском, а на следующий день на Покровском.

Истощение подразделений ВСУ: проблема отсутствия людей

Роман Погорелый сообщил, что истощение подразделений ВСУ на фронте — это вечная проблема, которую не скроешь и никуда от нее не убежишь. Он отметил, что не делаются шаги, чтобы нормально проводить мобилизацию, также ничего не меняется в плане рекрутинга.

"Когда бывшего комбрига из 14-й бригады "масютовского-мясника" (Александр Охрименко, — ред.) ставят комбригом 72-й бригады — это никак не мотивирует. Когда говоришь с ребятами из смежных подразделений, кто встречался с ним, они все говорят, что сочувствие ребятам и больше ничего, пусть держатся. Кто о нем знает в 72-й бригаде, они так же говорят: "Елки-палки, что это делается". Вот такие моменты не мотивируют, эта проблема есть, кто-то с ней пытается бороться, кто-то борется только на словах, кто-то ничего не делает", — добавил он.

Селезнев отметил, что ВСУ истощаются, поскольку интенсивность ведения боевых действий поражает. Фактически сейчас нет ни одного спокойного участка на поле боя. В частности, есть несколько медийно-подсвеченных участков фронта — Угледар, направление на Торецк, район Селидово, Лиман, однако на других участках фронта происходят боевые действия достаточно интенсивного уровня. Он отметил, что в последнее время не слышно известий с территории Курской области, где есть украинский плацдарм. Однако согласно сообщениям из российских пабликов, там происходят активные боевые со значительным перемещением сил и средств.

"Если об этом не говорят, то не значит что на поле боя имеет место затишье. Поэтому соответственно интенсивные боевые действия приводят к моральному, психологическому, физическому истощению наших военных", — пояснил он.

"Алекс" уточнил, что проблема с ротациями подразделений ВСУ действительно есть, однако все напрямую связано с дефицитом личного состава.

"К сожалению, таковы реалии войны, потому что мы все же воюем против врага, который в несколько раз нас превосходит по численности", — сказал он.

По его словам, в этой войне без пехоты не обойтись, она продолжается линию боевого соприкосновения. Тогда как сейчас таких людей все меньше и меньше.

Как улучшить положение украинской армии на фронте

Погорелый отметил, что для того, чтобы исправить ситуацию, нужно больше работать и найти человека в высшем командовании, который имеет отношение к этому и будет заинтересован в исправлении ошибок, возьмет все в свои руки и начнет изменения.

"В горизонтали и вертикали есть куча людей, тогда как один человек может обломать всю реформу. Таких людей надо гнать в шею из армии и делать все, чтобы они не мешали в этом исправлении. Но работы очень много. Это очень тяжелый и кропотливый процесс, чтобы с командирами, снабжением, подготовкой, учебными центрами, рекрутингом, ТЦК, которые портят всю эту процедуру, найти наконец политическое решение. Ведь у нас политики, которые принимают мобилизационные законы, живут политикой, выборами, они боятся жертвовать своими рейтингами. Но нам на самом деле необходимо принимать эти решения, давить, искать тех, кто уклоняется, гуляет по ресторанам и кафе, а не стоять под предприятиями, заводами и выполнять месячную норму", — пояснил Погорелый.

По его словам, это величественная работа, которая потребует не один день, месяц или даже год.

Владислав Селезнев рассказал, что украинским военным нужно отдохнуть, проводить ротации. Для этого нужно иметь достаточное количество мобилизационных резервов.

"Наиболее приемлемый вариант — это три месяца активных боевых действий, а потом две недели на передышку. Реальной передышки, чтобы это не была замена одной позиции на другую, а реальный вывод в тыл, для того, чтобы восстановиться и отдохнуть, подлечиться, пройти реабилитацию. Это на самом деле очень важно, потому что война, когда человек действует на пределе своих возможностей, буквально вытягивает все жизненно-психологический эмоциональные силы", — заявил эксперт.

Напомним, 27 сентября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ давили на южном фланге Покровского направления Донецкой области. В частности, враг пытался захватить Горняк, украинские военные сорвали российский флаг, который почти сутки провисел на окраине этого населенного пункта.

24 сентября военный с позывным "Мучной" рассказал, что россияне атаковали Мирноград на Покровском направлении и бросали в атаку штурмовые группы. Он уточнил, что по противнику отрабатывали украинские FPV-дроны и кассетные боеприпасы.