Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Ситуация на Донбассе Российско-украинская война Битва за Донбасс

РФ стирает город под Покровском, ВСУ сорвали флаг и держат позиции, — DeepState

Российские войска, военные ВС РФ, ВС РФ Покровское направление, ВС РФ Горняк 27 сентября, ВС РФ Горняк бои, ВС РФ бои на Донбассе 27 сентября
Фото: Из открытых источников | Российские войска давят на южном фланге под Покровском (иллюстративное фото)

Российские диверсанты или местные жители вывесили флаг РФ на крыше школы на окраине города Горняк, рассказали аналитики. Флага уже нет, но расстояние до врага — меньше километра.

Related video

Подразделения ВС РФ продолжают давить на южном фланге Покровского направления и пытаются оккупировать город Горняк. Около суток на окраине населенного пункта провисел российский флаг. Уже 27 сентября бойцы ВСУ сорвали "триколор". О ситуации на одном из участков фронта на Донбассе аналитики проекта DeepState написали в Telegram-канале.

Сообщение аналитиков о боях под Горняком появилось в сети в 16:38 27 сентября. Указано, что украинские военные продолжают удерживать город и дороги, которые ведут к нему с севера — от села Украинск, ранее оккупированного россиянами. 26 сентября на крыше Горняцкой школы №17 появился российский флаг, говорится в заметке. Флаг, вероятно, вывесили не диверсанты РФ, а местные, которые ждут оккупантов, написали аналитики. На следующий день "тряпку сорвали", подытожили они.

На двух фото, которые опубликовали в канале DeepState, видно крышу школы 26 и 27 сентября. На первом фото — едва заметное пятно, похожее на российский флаг. На втором — крыша, очищенная от вражеского символа.

Бои на Донбассе, Горняк, Покровск, 26 сентября, фото, DeepState, ВС РФ Fullscreen
Бои на Донбассе — окрестности города Горняк 26 сентября
Фото: DeepState
Бои на Донбассе, Горняк, Покровск, 7 сентября, фото, DeepState, школа Fullscreen
Бои на Донбассе — окрестности города Горняк 27 сентября
Фото: DeepState

Аналитики подытожили, что ситуация в Горняке сложная. Враг "стирает город", впрочем, ВСУ все еще удерживают позиции.

На карте DeepState обозначена точка с координатами 48.0641637, 37.3818732: именно здесь, на северной окраине населенного пункта, сутки висела "тряпка". Расстояние от крайних улиц до позиций врага — около 1 км. Между тем Горняк — город площадью 5 кв. км (как Суджа в Курской области), который преграждает путь ВС РФ в сторону Кураховки и не дает закрыть "клещи" на плацдарме у Желанного Первого и Второго.

Бои на Донбассе, Горняк, Покровск, 27 сентября, фото, DeepState, школа, координаты Fullscreen
Бои на Донбассе — месторасположение школы №17 в Горняке под Покровском
Фото: DeepState
Бои на Донбассе, Горняк, Покровск, карта, DeepState, 27 сентября Fullscreen
Бои на Донбассе — где расположен город Горняк на Покровском направлении
Фото: DeepState

Бои на Донбассе и ситуация под Покровском 27 сентября

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 16:00 27 сентября сообщил, что на Покровском направлении состоялось 19 атак, на Кураховском, расположенном южнее — 13. Командование сообщило, что в течение суток россияне сбросили на линии фронта 14 авиабомб, которые стирают места попадания.

Отметим, 25 сентября экс-сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) и военный эксперт Иван Ступак объяснил, почему подразделения врага начали иметь успехи на восточном фронте, в частности, на Кураховском направлении и под Угледаром. Он напомнил, что в течение года россияне смогли модернизировать управляемые авиабомбы, которые начали лететь на расстояние до 80 км. Кроме того, вес зарядов вырос от 250-500 кг до 3 тыс. кг. Согласно оценкам Ступака, фронт под Угледаром может передвинуться на запад, ориентировочно, до 10 октября.

Напоминаем, 25 сентября издание "Радио Свобода" показало кадры из Покровска, к которому приближаются ВС РФ. Тем временем военный ВСУ оценил, сохранился ли потенциал для наступления у российских подразделений на Донбассе.