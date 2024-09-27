РФ стирает город под Покровском, ВСУ сорвали флаг и держат позиции, — DeepState

Российские диверсанты или местные жители вывесили флаг РФ на крыше школы на окраине города Горняк, рассказали аналитики. Флага уже нет, но расстояние до врага — меньше километра.

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Подразделения ВС РФ продолжают давить на южном фланге Покровского направления и пытаются оккупировать город Горняк. Около суток на окраине населенного пункта провисел российский флаг. Уже 27 сентября бойцы ВСУ сорвали "триколор". О ситуации на одном из участков фронта на Донбассе аналитики проекта DeepState написали в Telegram-канале.

Сообщение аналитиков о боях под Горняком появилось в сети в 16:38 27 сентября. Указано, что украинские военные продолжают удерживать город и дороги, которые ведут к нему с севера — от села Украинск, ранее оккупированного россиянами. 26 сентября на крыше Горняцкой школы №17 появился российский флаг, говорится в заметке. Флаг, вероятно, вывесили не диверсанты РФ, а местные, которые ждут оккупантов, написали аналитики. На следующий день "тряпку сорвали", подытожили они.

На двух фото, которые опубликовали в канале DeepState, видно крышу школы 26 и 27 сентября. На первом фото — едва заметное пятно, похожее на российский флаг. На втором — крыша, очищенная от вражеского символа.

Бои на Донбассе — окрестности города Горняк 26 сентября Фото: DeepState Бои на Донбассе — окрестности города Горняк 27 сентября Фото: DeepState

Аналитики подытожили, что ситуация в Горняке сложная. Враг "стирает город", впрочем, ВСУ все еще удерживают позиции.

На карте DeepState обозначена точка с координатами 48.0641637, 37.3818732: именно здесь, на северной окраине населенного пункта, сутки висела "тряпка". Расстояние от крайних улиц до позиций врага — около 1 км. Между тем Горняк — город площадью 5 кв. км (как Суджа в Курской области), который преграждает путь ВС РФ в сторону Кураховки и не дает закрыть "клещи" на плацдарме у Желанного Первого и Второго.

Бои на Донбассе — месторасположение школы №17 в Горняке под Покровском Фото: DeepState Бои на Донбассе — где расположен город Горняк на Покровском направлении Фото: DeepState

Бои на Донбассе и ситуация под Покровском 27 сентября

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 16:00 27 сентября сообщил, что на Покровском направлении состоялось 19 атак, на Кураховском, расположенном южнее — 13. Командование сообщило, что в течение суток россияне сбросили на линии фронта 14 авиабомб, которые стирают места попадания.

Отметим, 25 сентября экс-сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) и военный эксперт Иван Ступак объяснил, почему подразделения врага начали иметь успехи на восточном фронте, в частности, на Кураховском направлении и под Угледаром. Он напомнил, что в течение года россияне смогли модернизировать управляемые авиабомбы, которые начали лететь на расстояние до 80 км. Кроме того, вес зарядов вырос от 250-500 кг до 3 тыс. кг. Согласно оценкам Ступака, фронт под Угледаром может передвинуться на запад, ориентировочно, до 10 октября.

Напоминаем, 25 сентября издание "Радио Свобода" показало кадры из Покровска, к которому приближаются ВС РФ. Тем временем военный ВСУ оценил, сохранился ли потенциал для наступления у российских подразделений на Донбассе.