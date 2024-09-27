РФ стирає місто під Покровськом, ЗСУ зірвали прапор і тримають позиції, — DeepState

Російські диверсанти або місцеві жителі вивісили прапор РФ на даху школи на околиці міста Гірник, розповіли аналітики. Прапора вже немає, але відстань до ворога — менше кілометра.

Related video

Підрозділи ЗС РФ продовжують тиснути на південному фланзі Покровського напрямку і намагаються окупувати місто Гірник. Близько доби на околиці населеного пункту провисів російський прапор. Вже 27 вересня бійці ЗСУ зірвали "триколор". Про ситуацію на одній з ділянок фронту на Донбасі аналітики проєкту DeepState написали у Telegram-каналі.

Допис аналітиків про бої під Гірником з'явився у мережі о 16:38 27 вересня. Вказано, що українські військові продовжують втримувати місто та дороги, які ведуть до нього з півночі — від села Українськ, раніше окупованого росіянами. 26 вересня на даху Гірницької школи №17 з'явився російський прапор, ідеться у дописі. Прапор, ймовірно, вивісили не диверсанти РФ, а місцеві, які чекають окупантів, написали аналітики. Наступного дня "ганчірку зірвали", підсумували вони.

На двох фото, які опублікували у каналі DeepState, видно дах школи 26 та 27 вересня. На першому фото — ледь помітна цятка, схожа на російський прапор. На другому — дах, очищений від ворожого символу.

Бої на Донбасі - околиці міста Гірник 26 вересня Фото: DeepState Бої на Донбасі - околиці міста Гірник 27 вересня Фото: DeepState

Аналітики підсумували, що ситуація в Гірнику складна. Ворог "стирає місто", втім ЗСУ все ще утримують позиції.

На карті DeepState позначена точка з координатами 48.0641637, 37.3818732: саме тут, на північній околиці населеного пункту, добу висіла "ганчірка". Відстань від крайніх вулиць до позицій ворога — близько 1 км. Тим часом Гірник — місто площею 5 кв. км (як Суджа в Курській області), яке перепиняє шлях ЗС РФ у бік Курахівки і не дає закрити "кліщі" на плацдармі біля Желанного Першого та Другого.

Бої на Донбасі - місцерозташування школи №17 в Гірнику під Покровськом Фото: DeepState Бої на Донбасі - де розташоване місто Гірник на Покровському напрямку Фото: DeepState

Бої на Донбасі і ситуація під Покровськом 27 вересня

Генштаб ЗСУ у звіті станом на 16:00 27 вересня повідомив, що на Покровському напрямку відбулось 19 атак, на Курахівському, розташованому південніше — 13. Командування повідомило, що протягом доби росіяни скинули на лінії фронту 14 авіабомб, які стирають місця влучання.

Зазначимо, 25 вересня експрацівник СБУ (2004–2015 рр.) та військовий експерт Іван Ступак пояснив, чому підрозділи ворога почали мати успіхи на східному фронті, зокрема, на Курахівському напрямку та під Вугледаром. Він нагадав, що протягом року росіяни змогли модернізувати керовані авіабомби, які почали летіти на відстань до 80 км. Крім того, вага зарядів зросла від 250-500 кг до 3 тис. кг. Згідно з оцінками Ступака, фронт під Вугледаром може пересунутись на захід, орієнтовно, до 10 жовтня.

Нагадуємо, 25 вересня видання "Радіо Свобода" показало кадри з Покровська, до якого наближаються ЗС РФ. Тим часом військовий ЗСУ оцінив, чи зберігся потенціал для наступу у російських підрозділів на Донбасі.