Харків і Запоріжжя щодня бомблять КАБами: чому F-16 і західні ППО не рятують міста

Авіація РФ щодня бомбить прифронтові українські міста, попри надання ЗСУ винищувачів F-16 і західних засобів ППО. У Харкові КАБи прилітають у житлові багатоповерхівки, Запоріжжя і Суми теж змушені "тримати удар". Фокус розповідає про доступні способи протидії атакам.

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Керовані авіабомби давно стали небезпечною зброєю для тилових міст України. Житлові багатоповерхівки Харкова піддаються бомбардуванням майже щодня, а наприкінці вересня інтенсивні удари відчули й жителі Запоріжжя.

Останній авіаудар по Харкову в ніч із 2 на 3 жовтня по багатоповерхівці в Салтівському районі був несподіваним: постраждали 12 осіб, серед них трирічна дитина. Пошкоджено прилеглі будинки, поліклініку і щонайменше 14 автомобілів. Днем раніше армія РФ бомбила Київський район міста, тоді було пошкоджено кілька приватних будинків і гаражний кооператив.

Уранці 29 вересня російські війська влаштували масоване бомбардування Запоріжжя: по обласному центру випустили 13 КАБів. Один боєприпас влучив у житловий багатоповерховий будинок.

Російська авіація активно випускає КАБи по Сумах і Херсону, ворог не збирається зменшувати частоту бомбардувань. Навпаки, РФ нарощує виробництво коригованих авіабомб і модернізує їх. Розробляються універсальні модулі корекції для збільшення дальності польоту. Якщо в авіабомбу інтегрують реактивний прискорювач, загроза українським містам буде максимальною: бомби вразять цілі на відстані до 150 кілометрів.

Українські військові експерти вважають КАБи примітивним видом озброєння і попереджають, що Росія здатна виробити їх у величезній кількості для ударів по різних ділянках фронту.

Три способи боротьби з КАБ

Найкращий спосіб боротьби з КАБами — знищення їхніх носіїв, але нині Сили оборони України (СОУ) не придумали дієвого механізму. Системи ППО Patriot і SAMP/T, що вражають літаки Су-34 на відстані понад 100 кілометрів, не встановлюють у прифронтових містах.

Винищувачі F-16 з ракетами "повітря-повітря" AIM-120C/D AMRAAM можуть збивати літаки до скидання КАБів, але поки що про повітряні дуелі відомостей не надходило. Удари далекобійними ракетами по авіабазах на території Росії неможливі, адже Захід не дав на це дозволу, кажуть опитані Фокусом військові аналітики.

Командир групи інженерного забезпечення 3-ї окремої штурмової бригади Сергій Тищенко впевнений, що дієвим засобом може стати відволікання ворога: необхідно будувати багато несправжніх опорних пунктів і захисних споруд. У загарбників не вистачить бомб, щоб зруйнувати всі споруди і критично важливі об'єкти.

"Треба закопуватися, треба більше будувати, треба більше робити бліндажів, ДВТ (довготривалих вогневих точок), ДПВТ (дерев'янопогрібних вогневих точок), треба обладнувати хибні позиції, щоб вводити противника в оману", — розповідав військовий.

Проте всі перераховані вище варіанти до кінця не вирішать проблему з російськими КАБами, переконаний провідний науковий співробітник Державного музею авіації України, авіаексперт Валерій Романенко.

Загалом в Україну прибуло шість винищувачів F-16, один розбився під час відбиття масованої ракетної атаки ЗС РФ уранці 26 серпня. Бортове озброєння встигло збити чотири крилаті ракети ворога, повідомляли в Генштабі ЗСУ.

За оцінками експерта, Україні дали занадто мало літаків для повноцінного впливу на ворожі сили. Залишається незрозумілим, які ракети західні партнери надали до них.

"Одна справа, якщо СОУ отримали ракети класу "повітря — повітря" з дальністю ураження цілей до 180 кілометрів. А інша, коли вони летять максимум на 95 кілометрів. Другий тип ефективний тільки в боротьбі з крилатими ракетами всередині України під час масованих ударів", — пояснює фахівець Фокусу.

Інша проблема полягає в можливості перекидання F-16 на оперативні аеродроми. Росія швидко вирахує їх, туди полетять "Іскандери", "Калібри" і крилаті ракети. Далеко не з кожного аеродрому західні літаки злетять, їхнє шасі розраховане на гладкі злітні смуги.

БПЛА доберуться до складів і виробників КАБів

У бесіді з Фокусом Валерій Романенко озвучив кілька шляхів "перспективного захисту" від КАБів. Серед них — удари по військових складах, але не завжди дрони Сил оборони України можуть дістати до них. Вдалим прикладом стала атака по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області наприкінці серпня 2024 року. Тоді було уражено склад із керованими авіабомбами, паливом і могли постраждати 7 літаків.

Свіжіший приклад наводять джерела Фокуса в СБУ: вночі 3 жовтня під ударом опинилися склади з КАБами на військовому аеродромі "Борисоглібськ" у Воронезькій області. Звідти росіяни активно бомблять українські території.

Аеродром "Борисоглібськ" розташований за 340 кілометрів від кордону з Україною

Удар припав на стоянки літаків Су-35, Су-34 і місця зберігання авіаційного пального. Росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників, потужні вибухи і пожежу в районі аеродрому.

"СБУ продовжує проводити активні заходи для зниження здатності ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів продовжиться", — додав співрозмовник.

Ефект від поодиноких, але успішних атак епізодичний: у росіян є до десятка оперативних аеродромів. Якщо один із них виходить із ладу, значить буде більше вильотів з інших, поки пошкоджений ремонтують, продовжує Романенко.

Можна спробувати вразити підприємства, які виробляють КАБи і модулі управління до них. Цей вид боєприпасів виготовляють у підмосковному місті Корольов, за 475 кілометрів від українського кордону.

Виробляють і відновлюють фугасні авіаційні бомби різних калібрів, включно з ФАБ-1500 і ФАБ-3000, на "53-му Арсеналі" в селищі Юганець Нижегородської області за 750 кілометрів від кордону з Україною. Далекобійна українська зброя дістане до цілі і за вдалого влучання може статися один із найбільших "хлопків" у Росії за весь час великої війни, зазначали аналітики Defence Express.

Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" в Підмосков'ї виробляє універсальні модулі планування і корекції (УМПК) до снарядів. Безумовно, БПЛА завдадуть великої шкоди, якщо влучать у готові боєприпаси. Удар по цехах зупинить виробництво на деякий час, але не знищить завод, додає експерт.

Вироблені в Україні ракети-дрони "Паляниця", за словами Валерія Романенка, ефективні для атак злітно-посадкових смуг. У такому разі важливий комбінований напад: блокада росавіації в Донецькій області потребує одночасного удару по чотирьох аеродромах. Грамотне влучання виведе з ладу злітну смугу на тиждень.

"Паляниця" не годиться для знищення літаків Су-34, як і перероблена зенітна ракета С-200. Російські пілоти отримували повідомлення про атаку радянською ракетою і здійснювали протиракетний маневр, підсумував Романенко.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про застосування окупантами надпотужної бомби ОДАБ-9000 у Вовчанську Харківської області. Удар таким боєприпасом потребує потужного носія, наприклад, стратегічного бомбардувальника Ту-160. Переміщення цих літаків під час бомбардування не спостерігалося.

Фокус уже писав, що ЗСУ вперше отримають від США авіабомби JSOW з дальністю ураження цілей до 130 кілометрів. Військові експерти вважають, що такий боєприпас є "елегантним планом США щодо уникнення ескалації" з Росією.