Харьков и Запорожье ежедневно бомбят КАБ: почему F-16 и западные ПВО не спасают города

Авиация РФ каждый день бомбит прифронтовые украинские города, несмотря на предоставление ВСУ истребителей F-16 и западных средств ПВО. В Харькове КАБ прилетают в жилые многоэтажки, Запорожье и Сумы тоже вынуждены "держать удар". Фокус рассказывает о доступных способах противодействия атакам.

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Управляемые авиабомбы давно стали опасным оружием для тыловых городов Украины. Жилые многоэтажки Харькова подвергаются бомбардировкам почти ежедневно, а к концу сентября интенсивные удары ощутили и жители Запорожья.

Последний авиаудар по Харькову в ночь со 2 на 3 октября по многоэтажке в Салтовском районе был неожиданным: пострадало 12 человек, среди них трехлетний ребенок. Повреждены близлежащие дома, поликлиника и минимум 14 автомобилей. Днем ранее армия РФ бомбила Киевский район города, тогда были повреждены несколько частных домов и гаражный кооператив.

Утром 29 сентября российские войска устроили массированную бомбардировку Запорожья: по областному центру выпустили 13 КАБ. Один боеприпас попал в жилой многоэтажный дом.

Российская авиация активно выпускает КАБ по Сумам и Херсону, враг не собирается уменьшать частоту бомбардировок. Наоборот, РФ наращивает производство корректируемых авиабомб и модернизирует их. Разрабатываются универсальные модули коррекции для увеличения дальности полета. Если в авиабомбу интегрируют реактивный ускоритель, угроза украинским городам будет максимальной: бомбы поразят цели на расстоянии до 150 километров.

Украинские военные эксперты считают КАБ примитивным видом вооружения и предупреждают, что Россия способна произвести их в огромном количестве для ударов по разным участкам фронта.

Три способа борьбы с КАБ

Самый лучший способ борьбы с КАБ — уничтожение их носителей, но в настоящее время Силы обороны Украины (СОУ) не придумали действенного механизма. Системы ПВО Patriot и SAMP/T, поражающие самолеты Су-34 на расстоянии более 100 километров, не устанавливают в прифронтовых городах.

Истребители F-16 с ракетами "воздух — воздух" AIM-120C/D AMRAAM могут сбивать самолеты до сброса КАБ, но пока о воздушных дуэлях сведений не поступало. Удары дальнобойными ракетами по авиабазам на территории России невозможны, ведь Запад не дал на это разрешение, говорят опрошенные Фокусом военные аналитики.

Командир группы инженерного обеспечения 3-й отдельной штурмовой бригады Сергей Тищенко уверен, что действенным средством может стать отвлечение врага: необходимо строить много ложных опорных пунктов и защитных сооружений. У захватчиков не хватит бомб, чтобы разрушить все постройки и критически важные объекты.

"Надо закапываться, надо больше строить, надо больше делать блиндажей, ДОТов (долговременных огневых точек), ДЗОТов (деревоземляных огневых точек), надо оборудовать ложные позиции, чтобы вводить противника в заблуждение", — рассказывал военный.

Тем не менее все вышеперечисленные варианты до конца не решат проблему с российскими КАБ, убежден ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины, авиаэксперт Валерий Романенко.

Всего в Украину прибыло шесть истребителей F-16, один разбился при отражении массированной ракетной атаки ВС РФ утром 26 августа. Бортовое вооружение успело сбить четыре крылатых ракеты врага, сообщали в Генштабе ВСУ.

По оценкам эксперта, Украине дали слишком мало cамолетов для полноценного воздействия на вражеские силы. Остается неясным, какие ракеты западные партнеры предоставили к ним.

"Одно дело, если СОУ получили ракеты класса "воздух — воздух" с дальностью поражения целей до 180 километров. А другое, когда они летят максимум на 95 километров. Второй тип эффективен только в борьбе с крылатыми ракетами внутри Украины при массированных ударах", — поясняет специалист Фокусу.

Другая проблема состоит в возможности перекидывания F-16 на оперативные аэродромы. Россия быстро вычислит их, туда полетят "Искандеры", "Калибры" и крылатые ракеты. Далеко не с каждого аэродрома западные самолеты взлетят, их шасси рассчитано на гладкие взлетные полосы.

БПЛА доберутся до складов и производителей КАБ

В беседе с Фокусом Валерий Романенко озвучил несколько путей "перспективной защиты" от КАБ. В их числе — удары по военным складам, но не всегда дроны Сил обороны Украины могут достать до их. Удачным примером стала атака по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области в конце августа 2024 года. Тогда был поражен склад с управляемыми авиабомбами, топливом и могли пострадать 7 самолетов.

Более свежий пример приводят источники Фокуса в СБУ: ночью 3 октября под ударом оказались склады с КАБ на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области, откуда россияне активно бомбят украинские территории.

Аэродром "Борисоглебск" находится в 340 километрах от границы с Украиной

Удар пришелся по стоянкам самолетов Су-35, Су-34 и местам хранения авиационного горючего. Россияне писали в соцсетях о работе ПВО, пролетах большого количества беспилотников, мощных взрывах и пожаре в районе аэродрома.

"СБУ продолжает проводить активные мероприятия для снижения способности врага терроризировать мирные украинские города истребителями с КАБ. Демилитаризация российских военных аэродромов продолжится", — добавил собеседник.

Эффект от единичных, но успешных атак эпизодичный: у россиян имеется до десятка оперативных аэродромов. Если один из них выходит из строя, значит будет больше вылетов с других, пока поврежденный ремонтируют, продолжает Романенко.

Можно попытаться поразить предприятия, которые производят КАБ и модули управления к ним. Данный вид боеприпасов изготавливают в подмосковном городе Королев, в 475 километрах от украинской границы.

Производят и восстанавливают фугасные авиационные бомбы разных калибров, включая ФАБ-1500 и ФАБ-3000 на "53-м Арсенале" в поселке Юганец Нижегородской области в 750 километрах от границы с Украиной. Дальнобойное украинское оружие достанет до цели и при удачном попадании может произойти один из самых больших "хлопков" в России за все время большой войны, отмечали аналитики Defence Express.

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье производит универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) к снарядам. Безусловно, БПЛА нанесут крупный урон, если попадут в готовые боеприпасы. Удар по цехам остановит производство на некоторое время, но не уничтожит завод, добавляет эксперт.

Произведенные в Украине ракеты-дроны "Паляниця", по словам Валерия Романенко, эффективны для атак взлетно-посадочных полос. В том случае важно комбинированное нападение: блокада росавиации в Донецкой области потребует одновременного удара по четырем аэродромам. Грамотное попадание выведет из строя взлетную полосу на неделю.

"Паляниця" не годится для уничтожения самолетов Су-34, как и переделанная зенитная ракета С-200. Российские пилоты получали сообщения об атаке советской ракетой и совершали противоракетный маневр, подытожил Романенко.

Напомним, ранее в сети появилась информация о применении оккупантами сверхмощной бомбы ОДАБ-9000 в Волчанске Харьковской области. Удар таким боеприпасом требует мощный носитель, например, стратегический бомбардировщик Ту-160. Перемещения этих самолетов при бомбардировке не наблюдалось.

Фокус уже писал, что ВСУ впервые получат от США авиабомбы JSOW с дальностью поражения целей до 130 километров. Военные эксперты считают, что такой боеприпас является "элегантным планом США по избежанию эскалации" с Россией.