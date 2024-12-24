Генштаб і Сирський проти DeepState: чим не догодили аналітики та що буде із сайтом

Українські аналітики відчувають тиск з боку Генштабу ЗСУ через те, яку саме інформацію публікують на своїх картах. Фокус дізнався суть конфлікту головнокомандувача Олександра Сирського з DeepState і розповідає про важливість цензури та де дізнаватися правду під час війни.

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У понеділок, 23 грудня, народна депутатка Марʼяна Безугла повідомила, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський "почав наступ" на аналітиків DeepState.

За словами нардепки, у проєкті:

мобілізація команди аналітиків;

звернення до СБУ й правоохоронців щодо розголошення інформації;

дискредитація проєкту;

закриття проєкту.

"Ми всі знаємо DeepState ще з початку повномасштабного вторгнення. Щодня це чи не єдине джерело, щоб зрозуміти, що відбувається, як для цивільних, так навіть і для військових. Наступ "старперів" на проєкт — ще один вимір їхньої повної відсталості та свідчення того, що ми реально опинилися в заручниках у совкових довбо*обів", — написала Марʼяна Безугла.

Натомість журналіст Юрій Бутусов з посиланням на джерела повідомив, що в ЗСУ заперечують конфлікт Сирського з DeepState.

"Я зв'язався з джерелом у керівництві ЗСУ, і не під запис отримав чітке запевнення, що головнокомандувач ЗСУ не має ніякого стосунку до історії з заявою ОСУВ "Хортиця", і ні про які заходи для тиску на DeepState мова не йшла та не йде зараз. За словами співрозмовника, ОСУВ "Хортиця" має запросити на зустріч колектив DeepState щодо узгодження висвітлення обстановки на фронті", — сказав журналіст.

Він наголосив, що така зустріч буде ознакою коректного й цивілізованого вирішення ситуації. За його словами, аналітики прогнозують обстановку точніше, ніж ОСУВ, тому діалог був би корисним.

Що сталося між ЗСУ та DeepState?

Бутусов нагадав, що декілька днів тому аналітики відобразили на карті, що село Макарівка Донецької області майже повністю оточене. У каналі не робили ніяких заяв чи висновків щодо потрапляння українських бійців в оточення. Пізніше в ОСУВ "Хортиця" зробили заяву, що інформація про оточення підрозділів Сил оборони в Макарівці на Времівському напрямку, яка поширюється медіа, не відповідає дійсності.

"Неперевірені дані та, як наслідок, хибні висновки про наявність такої ситуації — результат аналізу окремими спостерігачами й незалежними експертами джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій", — йшлося в повідомленні.

Журналіст наголосив, що заяву ОСУВ — це відповідь на публікацію у соцмережах повідомлень про оточення українських підрозділів у Макарівці, які були зроблені блогерами на підставі аналізу карти DeepState. Натомість відображення на карті DeepState майже повного оточення села відповідає дійсності, проте українські бійці в оточення не потрапили.

"В районі села залишається кілька бійців одного з наших батальйонів, з військовослужбовцями цього батальйону я на зв'язку та отримав детальну інформацію про ситуацію. Ці дані мені також підтвердив один з командирів ОТУ "Донецьк". Тобто DeepState не збрехав, а відповідальність повідомлення про оточення військ несуть зовсім інші джерела. В ОСУВ "Хортиця" праві в тому, що оточення наших військ у Макарівці насправді нема", — пояснив Бутусов.

ОСУВ "Хортиця" не висунуло претензій до DeepState, але розкритикувало дані, на підставі яких були зроблені повідомлення в соцмережах, тобто заявило про хибність даних на карті каналу.

"Очевидно, якби ОСУВ зробило коректну заяву, що оточення наших військ у Макарівці нема, і цим обмежилось, то проблеми б не виникло ніякої взагалі. А так ОСУВ, вочевидь, кинуло тінь на цілком достовірну карту DeepState", — додав журналіст.

Конфлікт Сирського з DeepState: що говорять аналітики

У DeepState підтвердили, що відчувають тиск із боку Генштабу ЗСУ через дані, які оприлюднюють на своїх картах. Аналітики зауважили, що завжди докладали максимальних зусиль для перемоги й допомоги бійцям та Україні.

"Маємо залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше — серед військових. Тому маємо найвідомішу мапу російсько-української війни в Україні та світі. Але, на жаль, не всім головкомам подобається правда і це прикро", — йдеться в повідомленні.

Аналітики додали, що брехня всіх погубить.

Чи може Генштаб прикрити DeepState?

Військовий експерт Павло Нарожний заявив, що Генштаб не має механізмів когось прикривати, він не може заборонити людям щось публікувати в інтернеті.

"Треба розуміти хто такі DeepState. DeepState — це осінтери, вони беруть інформацію з відкритих джерел чи якихось більш-менш приватних каналів спілкування, беруть коментарі у військових, і на основі цієї інформації публікують дані. Але треба розуміти рівень цієї інформації, вона неточна, вона може не збігатися з реальністю", — сказав Фокусу Нарожний.

Він зауважив, що інформація від DeepState може відставати від реальності на декілька днів, оскільки аналітики самі притримують дані, та є момент у тому, наскільки швидко українські та російські джерела публікують інформацію.

За словами Нарожного, Генштаб, ОСУВ чи інші підрозділи мають багато важелів, як впливати на ситуацію на фронті. Якщо населений пункт потрапив в напівоточення чи оточення, то можуть бути вжиті заходи, зокрема, відправити туди штурмовий підрозділ та відкинути ворога, завдати артилерійський удар тощо. В результаті ситуація може обернутися геть інакше, ніж це підносять.

Експерт вважає, що видати наказ закрити інтернет-сайт є нереальним. Проте інша справа, якщо публікуватиметься секретна інформація, але це вже не парафія Генштабу.

Військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман підтвердив у розмові з Фокусом, що Генштаб не може та не буде прикривати DeepState.

"Є певні конфліктні ситуації між Генштабом і DeepState, бо два рази DeepState повідомляв про оточення наших військ, якого не було, помилково, я думаю. Звісно певні претензії є, бо це підіймає певні хвилі незадоволення в Генштабі, адже це впливає в тому числі на мобілізацію, моральний дух військ", — сказав Гетьман.

Він зазначив, що це робочі моменти, і не знає жодного військовослужбовця з офіцерського складу, у якого за роки служби не було жодної догани. Обовʼязково є непорозуміння, позитивні та негативні моменти.

Цензура під час війни: де дізнаватися правду

Павло Нарожний переконаний, що під час війни цензура потрібна.

"Я вам наведу простий приклад. У нас багато кажуть, що треба публікувати наші втрати, причому не просто, а поіменно. Яку цінність для ворога буде мати така інформація? Росіяни завдали ракетний удар, вони не знають його результати — чи там щось вибухнуло, влучили чи дійсно там перебували військовослужбовці. А якщо в них буде поіменний список всіх, кого вони спромоглися знищити, наприклад, чи поранити — це по суті коригування вогню ворога, що дійсно там щось знаходяться, і дійсно туди треба повторити удар. Ця інформація закрита. Яку цінність для наших громадян вона несе? Які висновки вони з цього зроблять? Для чого їм ця інформація? Я не дуже розумію", — пояснив експерт.

Він повідомив, що інформацію про війну варто дізнаватися з офіційних джерел, а саме Генштабу, СтратКому, на сторінках підрозділів бригад, з офіційних коментарів. Тоді як варто розуміти, якого класу є інформація від аналітиків. Зокрема, це дані, отримані з відкритих джерел, які можуть не збігати з реальністю.

За словами Гетьмана, потрібно, аби DeepState виправив недоліки, які є, адже якщо хтось "рубане з плеча" та закриє сайт як можливість українцям дізнаватися те, що відбувається на фронті, то "святе місце порожнім не буває". Замість цього може зʼявитися російська інформація, яка буде викривлена.

"У Росії, Європі, США є мапи, де показані бойові дії. Ми бачили ці мапи з американського Інституту вивчення війни. Хто хоче, може подивитися, які саме мапи є на Росії, вони трішечки брехливі. І є в нас наша мапа, скажімо так, наша інформація про те, що треба виправляти", — зауважив експерт.

На його думку, люди все одно шукатимуть інформацію, може зʼявитися російське ІПСО. Проте військова цензура обовʼязково потрібна під час війни, під неї підпадає переміщення військ, кількість втрат, чітке місце перебування підрозділів, все, що негативно впливає на військо, хід бойових дій, підсумував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, 23 грудня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що такий проєкт як DeepState має право на існування. За його словами, це критично необхідно для адекватної обізнаності суспільства.

24 грудня аналітики DeepState розповіли, що українським бійцям вдалося вирватися з оточення в Макарівці Донецької області. Проте село було захоплено ворогом. Також окуповано ще два села, противник просунувся в районі десяти населених пунктів.