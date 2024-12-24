Генштаб и Сырский против DeepState: чем не угодили аналитики и что будет с сайтом

Украинские аналитики испытывают давление со стороны Генштаба ВСУ из-за того, какую именно информацию публикуют на своих картах. Фокус узнал суть конфликта главнокомандующего Александра Сырского с DeepState и рассказывает о важности цензуры и где узнавать правду во время войны.

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В понедельник, 23 декабря народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "начал наступление" на аналитиков DeepState.

По словам нардепа, в проекте:

мобилизация команды аналитиков;

обращение в СБУ и правоохранителей относительно разглашения информации;

дискредитация проекта;

закрытие проекта.

"Мы все знаем DeepState еще с начала полномасштабного вторжения. Ежедневно это едва ли не единственный источник, чтобы понять, что происходит, как для гражданских, так даже и для военных. Наступление "старперов" на проект — еще одно измерение их полной отсталости и свидетельство того, что мы реально оказались в заложниках у совковых долбо*бов", — написала Марьяна Безуглая.

Зато журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что в ВСУ отрицают конфликт Сырского с DeepState.

"Я связался с источником в руководстве ВСУ, и не под запись получил четкое заверение, что главнокомандующий ВСУ не имеет никакого отношения к истории с заявлением ОСУВ "Хортица", и ни о каких мерах для давления на DeepState речь не шла и не идет сейчас. По словам собеседника, ОСУВ "Хортица" должен пригласить на встречу коллектив DeepState по согласованию освещения обстановки на фронте", — сказал журналист.

Он подчеркнул, что такая встреча будет признаком корректного и цивилизованного решения ситуации. По его словам, аналитики прогнозируют обстановку точнее, чем ОСУВ, поэтому диалог был бы полезным.

Что произошло между ВСУ и DeepState?

Бутусов напомнил, что несколько дней назад аналитики отобразили на карте, что село Макаровка Донецкой области почти полностью окружено. В канале не делали никаких заявлений или выводов о попадании украинских бойцов в окружение. Позже в ОСУВ "Хортица" сделали заявление, что информация об окружении подразделений Сил обороны в Макаровке на Времовском направлении, которая распространяется медиа, не соответствует действительности.

"Непроверенные данные и, как следствие, ложные выводы о наличии такой ситуации — результат анализа отдельными наблюдателями и независимыми экспертами источников, данные в которых не соответствуют динамике боевых действий", — говорилось в сообщении.

Журналист отметил, что заявление ОСУВ — это ответ на публикацию в соцсетях сообщений об окружении украинских подразделений в Макаровке, которые были сделаны блогерами на основании анализа карты DeepState. Зато отображение на карте DeepState почти полного окружения села соответствует действительности, однако украинские бойцы в окружение не попали.

"В районе села остается несколько бойцов одного из наших батальонов, с военнослужащими этого батальона я на связи и получил подробную информацию о ситуации. Эти данные мне также подтвердил один из командиров ОТГ "Донецк". То есть DeepState не соврал, а ответственность сообщения об окружении войск несут совсем другие источники. В ОСУВ "Хортица" правы в том, что окружения наших войск в Макаровке на самом деле нет", — пояснил Бутусов.

ОСУВ "Хортица" не выдвинуло претензий к DeepState, но раскритиковало данные, на основании которых были сделаны сообщения в соцсетях, то есть заявило о ложности данных на карте канала.

"Очевидно, если бы ОСУВ сделало корректное заявление, что окружения наших войск в Макаровке нет, и этим ограничилось, то проблемы бы не возникло никакой вообще. А так ОСУВ, очевидно, бросило тень на вполне достоверную карту DeepState", — добавил журналист.

Конфликт Сырского с DeepState: что говорят аналитики

В DeepState подтвердили, что испытывают давление со стороны Генштаба ВСУ из-за данных, которые публикуют на своих картах. Аналитики отметили, что всегда прилагали максимальные усилия для победы и помощи бойцам и Украине.

"Имеем железную репутацию и то ценнейшее доверие среди общества, а самое главное — среди военных. Поэтому имеем самую известную карту российско-украинской войны в Украине и мире. Но, к сожалению, не всем главкомам нравится правда и это обидно", — говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что ложь всех погубит.

Может ли Генштаб прикрыть DeepState?

Военный эксперт Павел Нарожный заявил, что Генштаб не имеет механизмов кого-то прикрывать, он не может запретить людям что-то публиковать в интернете.

"Надо понимать кто такие DeepState. DeepState — это осинтеры, они берут информацию из открытых источников или каких-то более или менее частных каналов общения, берут комментарии у военных, и на основе этой информации публикуют данные. Но надо понимать уровень этой информации, она неточная, она может не совпадать с реальностью", — сказал Фокусу Нарожный.

Он отметил, что информация от DeepState может отставать от реальности на несколько дней, поскольку аналитики сами придерживают данные, и есть момент в том, насколько быстро украинские и российские источники публикуют информацию.

По словам Нарожного, Генштаб, ОСУВ или другие подразделения имеют много рычагов, как влиять на ситуацию на фронте. Если населенный пункт попал в полуокружение или окружение, то могут быть приняты меры, в частности, отправить туда штурмовое подразделение и отбросить врага, нанести артиллерийский удар и тому подобное. В результате ситуация может обернуться совсем иначе, чем это преподносят.

Эксперт считает, что издать приказ закрыть интернет-сайт нереально. Однако другое дело, если будет публиковаться секретная информация, но это уже не парафия Генштаба.

Военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман подтвердил в разговоре с Фокусом, что Генштаб не может и не будет прикрывать DeepState.

"Есть определенные конфликтные ситуации между Генштабом и DeepState, потому что два раза DeepState сообщал об окружении наших войск, которого не было, ошибочно, я думаю. Конечно определенные претензии есть, потому что это поднимает определенные волны недовольства в Генштабе, ведь это влияет в том числе на мобилизацию, моральный дух войск", — сказал Гетьман.

Он отметил, что это рабочие моменты, и не знает ни одного военнослужащего из офицерского состава, у которого за годы службы не было ни одного выговора. Обязательно есть недоразумения, положительные и отрицательные моменты.

Цензура во время войны: где узнавать правду

Павел Нарожный убежден, что во время войны цензура нужна.

"Я вам приведу простой пример. У нас много говорят, что надо публиковать наши потери, причем не просто, а поименно. Какую ценность для врага будет иметь такая информация? Россияне нанесли ракетный удар, они не знают его результаты — там что-то взорвалось, попали или действительно там находились военнослужащие. А если у них будет поименный список всех, кого они смогли уничтожить, например, или ранить — это по сути корректировка огня врага, что действительно там что-то находятся, и действительно туда надо повторить удар. Эта информация закрыта. Какую ценность для наших граждан она несет? Какие выводы они из этого сделают? Для чего им эта информация? Я не очень понимаю", — пояснил эксперт.

Он сообщил, что информацию о войне стоит узнавать из официальных источников, а именно Генштаба, СтратКому, на страницах подразделений бригад, из официальных комментариев. Тогда как следует понимать, какого класса есть информация от аналитиков. В частности, это данные, полученные из открытых источников, которые могут не совпадать с реальностью.

По словам Гетьмана, нужно, чтобы DeepState исправил недостатки, которые есть, ведь если кто-то "рубанет с плеча" и закроет сайт как возможность украинцам узнавать то, что происходит на фронте, то "свято место пусто не бывает". Вместо этого может появиться российская информация, которая будет искажена.

"В России, Европе, США есть карты, где показаны боевые действия. Мы видели эти карты из американского Института изучения войны. Кто хочет, может посмотреть, какие именно карты есть на России, они немного лживые. И есть у нас наша карта, скажем так, наша информация о том, что надо исправлять", — отметил эксперт.

По его мнению, люди все равно будут искать информацию, может появиться российское ИПСО. Однако военная цензура обязательно нужна во время войны, под нее подпадает перемещение войск, количество потерь, четкое место пребывания подразделений, все, что негативно влияет на войско, ход боевых действий, подытожил Алексей Гетьман.

Напомним, 23 декабря лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что такой проект как DeepState имеет право на существование. По его словам, это критически необходимо для адекватной осведомленности общества.

24 декабря аналитики DeepState рассказали, что украинским бойцам удалось вырваться из окружения в Макаровке Донецкой области. Однако село было захвачено врагом. Также оккупировано еще два села, противник продвинулся в районе десяти населенных пунктов.