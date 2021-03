Нова ванна кімната — краще вкладання року?

Куди краще інвестувати в буремні часи? Один скуповує акції Tesla, інший– вірить у крипту або мінімізує ризики вкладами "під матрац". Протеспеціалісти європейської компанії з виробництва сантехніки RAVAK запевняють, щоодин з найприбутковіших інструментів усіх часів – інвестиції в комфорт, інаводять п’ять аргументів на користь своєї продукції.

1. Протягом дня кожен з нас заходить до ванної щонайменше 5 разів. Це найпопулярніше місце будь-якої оселі! Ми все рідше сприймаємо його як простір суто для гігієнічних процедур, натомість активно перетворюємо на місце сили, де можна розслабитися та відновитися. Не дивно, що у сучасній ванній доречними стають зручні меблі та всілякі особисті аксесуари. Вони привносять в інтер’єр приємний вайб і затишок, а отже хочеться проводити тут більше часу. То чи варто казати, що якісні ванна, душова кабіна та унітаз – це взагалі базова потреба?

Концепція Chrome

2. Впевненість у європейській якості сантехніки. Усі вироби з широкого асортименту RAVAK виготовляються в Чехії. Компанія спеціалізується на створенні комплексних рішень для сучасних ванних кімнат вже протягом трьох десятиліть! Для досягнення ідеального результату проводиться ретельний контроль на кожному етапі виробництва, після чого готова продукція остаточно перевіряється на відповідність найсуворішим європейським стандартам і критеріям. Кінцевою стадією підготовки до продажу є спеціальне пакування та надійне зберігання, щоб запобігти найменшим пошкодженням виробів на шляху до клієнта.

Концепція Chrome

3. RAVAK надає розширену гарантію на всю свою продукцію, зокрема, на ванни – довічну! Це можливо завдяки використанню інноваційних технологій та найякісніших матеріалів. Точні обрізи й свердління отворів проводиться на роботизованій робочій станції, яка оснащена сучасним роботом Kawasaki з Японії. Та деякі операції здійснюються вручну, оскільки, лише так можна гарантувати ідеальне опрацювання деталей. Ви можете бути впевнені, що у цих виробів не буде проблем з відкриванням дверей, протіканням води повз душову кабіну, або міцністю ванни. А щодо використовуваних у виробництві матеріалів, ось лише декілька фактів:

Ванни створюють з литого акрилу, який зберігає свою форму протягом тривалого часу, та на відміну від екструдованого акрилу, не викривляється і не тріскається.

Ванна Ravak Ypsilon

Рами душових кабін – з високоякісного легованого алюмінію, поверхня якого додатково обробляється у власних гальванічних та лакофарбових цехах.

Душова кабіна Ravak Supernova SKCP4

Більшість душових піддонів і умивальників з асортименту виробника – з литого мармуру, що дозволяє зробити ставку не лише високу якість готової продукції, але й ідеальний дизайн.

Подвійний умивальник Ravak CLASSIC 1300

Для змішувачів використовують латунь та покривають товстим шаром хрому, що забезпечує зносостійкість і тривалий термін служби.

Змішувач Ravak FLAT з чотирма отворами для ванни

Деревина, яку використовує RAVAK, сертифікована та видобувається з екологічно чистих лісів.

яку використовує RAVAK, сертифікована та видобувається з екологічно чистих лісів. Усе скло для виробів випускається із запатентованою технологією RAVAK AntiCalc®, що захищає його від пошкодження водними осадами. Цей захист не потрібно сплачувати додатково!

4. Позачасовий дизайн – це практичний дизайн. Як великий європейський виробник, RAVAK пропонує вироби відповідно до актуальних світових дизайн-тенденцій, але за замовчуванням, кожна одиниця асортименту перш за все відповідає високим споживчим властивостям, інженерно та технічно продумана, проста у монтажі та безпечна в експлуатації. Ці вироби не вийдуть з моди та надійно служитимуть роками!

Бренд на довгостроковій основі співпрацює з провідними дизайн-студіями, що розуміються на промисловому дизайні. Найбільший внесок у візуальну культуру RAVAK зробив Kryštof Nosál, засновник студії Nosal design та передовий чеський промисловий дизайнер, а також команда австрійської студії STORZ, що у своїх унікальних розробках рішень для найменших ванних кімнат запозичує багатий досвід таких брендів як Porsche, BMW та Audi.

Любов бренду до інноваційного та абсолютно функціонального дизайну щороку відзначається на престижних міжнародних конкурсах. Зокрема, дизайн змішувачів PURI став номінантом RedDot Award 2020 та iF DESIGN AWARD 2020. У 2019 році дизайн ванн SOLO отримав відзнаки GOOD DESIGN, RED DOT AWARD, iF DESIGN AWARD та Elle Decoration. А дизайн мармурових умивальників MOON у 2018 році також було відзначено на GOOD DESIGN, RED DOT AWARD та iF DESIGN AWARD. І це лише за останні три роки, взагалі нагород значно більше.

Умивальник Ravak MOON2S

5. RAVAK надає комплексні рішення. Бренд цінує час клієнтів, тому започаткував поняття концепцій – стилістично поєднаних серій виробів. Спільною рисою концепції є те, що для всіх її елементів, а саме ванн, штор для ванн, душових куточків у різному виконанні, душових піддонів, каналів, умивальників, меблів, різних типів змішувачів і додаткових аксесуарів характерна певна форма або дизайн-елемент, що обʼєднує їх в концептуальний набір. Обравши концепцію, що подобається загалом, надалі можна з легкістю обрати всі необхідні елементи для облаштування простору ванної кімнати, і бути впевненим, що всі вони між собою візуально "працюватимуть".

Концепція Classic

Ще один важливий момент полягає в тому, що завдяки практичним формам і внутрішньому простору більшість ванн RAVAK поєднують в собі функції ванни і душової кабіни. Для максимального комфорту і безпеки до більшої частини ванн можна підібрати практичну ручку, а для зручного приймання душу – наприклад, штору або двері для ванни.

Асортимент RAVAK настільки продуманий, що ви точно знайдете потрібне вам рішення – починаючи від виробів, розрахованих на обмежений простір, і перевірених часом класичних моделей, закінчуючи окремо стоячими ваннами, що утворюють домінанту будь-якої ванної кімнати, та виробами за індивідуальним замовленням.

Сподіваємося, що тепер ви остаточно переконані у доцільності інвестицій у ванну вашої мрії – гроші швидко до вас повернуться у вигляді задоволеності на довгі роки!