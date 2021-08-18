Алекс Родрігес розповів про життя після Дженніфер Лопес

За словами Алекса, зараз він "зосереджений на позитивних моментах" і вдячний колишній за п'ять років стосунків.

46-річний колишній гравець бейсбольної команди New York Yankees і за сумісництвом екснаречений Дженніфер Лопес Алекс Родрігес в інтерв'ю Entertainment Tonight зізнався, що його життя, а також життя його дочок, 16-річної Наташі та 13-річної Елли змінилися завдяки п'ятьом рокам стосунків із поп-співачкою.

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Незважаючи на кілька проблем і гучних невдач, з якими Родрігес зіткнувся за останній рік, включаючи несподіваний розрив зі знаменитою нареченою, він говорить, що зосереджений на "всіх позитивних" речах у своєму житті.

"У мене було п'ять років неймовірного життя та партнерства, а також із моїми дочками, ми багато чому навчилися. І тепер у нас є можливість скористатися цим, рухатися вперед і сказати: "Знаєте що? Ми так вдячні за останні п'ять років. Але як нам зробити наступні п'ять років кращими з урахуванням засвоєних уроків?" Так що я перебуваю в прекрасному місці. Я так вдячний за те, куди Бог і світ дійсно помістили мене, і я дійсно з нетерпінням чекаю, щоб побачити, як мої дівчатка продовжують розвиватися".

[ + – ] Алекс Родрігес із дочками Наташею і Еллою Фото: Alex Rodriguez/Instagram

Алекс Родрігес сказав у недавньому інтерв'ю, що він і його дочки "багато чому навчилися" зі своїх стосунків із Дженніфер Лопес.

Родрігес і його дочки жили разом як змішана сім'я з Дженніфер і її 13-річними близнюками, дочкою Еммою Марібель і сином Максиміліаном Девідом, дітьми співачки від шлюбу з музикантом Марком Ентоні.

Колишня зірка бейсболу дав інтерв'ю після того, як Лопес видалила більшість фотографій Родрігеса зі свого Instagram, а також відписалась від нього. Вона зберегла тільки сімейні знімки, на яких відображені Алекс і його дочки.

Спортсмен і співачка розірвали стосунки в квітні цього року, заявивши, що вони залишаться кращими друзями. Пара почала зустрічатися в 2017 році, а про заручини оголосила в березні 2019 року.

Уже на початку травня Дженніфер полетіла на відпочинок із колишнім нареченим Беном Аффлеком, із яким розлучилася в 2004 році за кілька днів до весілля. Їхнє возз'єднання справило ефект вибуху бомби, а Алекс зізнався, що він шокований. Трохи потримавши інтригу, вони підтвердили возз'єднання. Але якщо Джей Ло відзначила 52-й день народження в компанії Бена, то на його дні народження співачки не було.