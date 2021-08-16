Нічого спільного! Дженніфер Лопес завдала колишньому новий удар (фото)

Співачка видалила всі спільні фото та відео в соцмережі, залишивши лише кілька постів із дітьми.

Через чотири місяці розставання з нареченим Алексом Родрігесом Дженніфер Лопес, схоже, остаточно вирішила стерти всі спогади про колишнього, відписавшись від нього в Instagram і видаливши всі спільні фото, де вони були зображені тільки вдвох, включаючи фото заручин на Багамах.

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[ + – ] Дженніфер Лопес відписалась від колишнього Фото: Скриншот

Згідно з Us Weekly, Лопес залишила лише кілька доказів того, що чотирирічні стосунки взагалі мали місце. Видання зазначає, що вона не видаляла тільки ті знімки та відео, на яких зображені їхні діти, у тому числі відео з Родрігесом і її 13-річним сином Максом, зроблене в березні минулого року, а також кілька фото з його дочками — 16-річною Наталі та 13-річною Еллою.

У свою чергу Родрігес продовжує стежити за декількома акаунтами колишньої нареченої.

[ + – ] Алекс Родрігес продовжує стежити за Дженніфер Фото: Скриншот

Лопес і Родрігес підтвердили розрив заручин у квітні цього року, заявивши, що залишаться друзями. При цьому офіційна причина розставання озвучена була. На думку ЗМІ, Дженніфер дізналася про інтрижку нареченого з зіркою реаліті-шоу та не могла йому більше довіряти незважаючи на те, що нібито нова пасія Алекса спростовувала зв'язок із зіркою бейсболу.

Лопес недовго була самотньою. Уже на початку травня вона разом зі своїм колишнім нареченим Беном Аффлеком, із яким розлучилася в 2004 році за кілька днів до весілля, вирушила на гірськолижний курорт у Монтану. Ця новина стала справжньою інформаційною бомбою, і преса навперебій заговорила про відродження роману.

Пара довго тримала інтригу, проте на свій 52-й день народження артистка розкрила всі карти, опублікувавши фото поцілунку з Беном на яхті вартістю $ 130 млн, що належить Рінату Ахметову, на якій вони відпочивали на узбережжі Італії.

У свою чергу Родрігес відправився туди ж. Його бачили на яхті з моделями та телеведучою, а одного разу спортсмен навіть мало не зіпсував колишній нареченій романтичну вечерю.