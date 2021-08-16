Ничего общего! Дженнифер Лопес нанесла бывшему новый удар (фото)

Певица удалила все совместные фото и видео в соцсети, оставив лишь несколько постов с детьми.

Через четыре месяца расставания с женихом Алексом Родригесом Дженнифер Лопес, похоже, окончательно решила стереть все воспоминания о бывшем, отписавшись от него в Instagram и удалив все совместные фото, где они были изображены только вдвоем, включая фото помолвки на Багамах.

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[ + – ] Дженнифер Лопес отписалась от бывшего Фото: Скриншот

Согласно Us Weekly, Лопес оставила лишь несколько доказательств того, что четырехлетние отношения вообще имели место. Издание отмечает, что она не удаляла только те снимки и видео, на которых изображены их дети, в том числе видео с Родригесом и ее 13-летним сыном Максом, сделанное в марте прошлого года, а также несколько фото с его дочерьми – 16-летней Натали и 13-летней Эллой.

В свою очередь Родригес продолжает следить за несколькими аккаунтами бывшей невесты.

[ + – ] Алекс Родригес продолжает следить за Дженнифер Фото: Скриншот

Лопес и Родригес подтвердили разрыв помолвки в апреле этого года, заявив, что останутся друзьями. При этом официальная причина расставания озвучена не была. По мнению СМИ, Дженнифер узнала об интрижке жениха со звездой реалити-шоу и не могла ему больше доверять несмотря на то, что якобы новая пассия Алекса опровергала связь со звездой бейсбола.

Лопес не долго была одинокой. Уже в начале мая она вместе со своим бывшим женихом Беном Аффлеком, с которым рассталась в 2004 году, за несколько дней до свадьбы, отправилась на горнолыжный курорт в Монтану. Эта новость стала настоящей информационной бомбой, и пресса наперебой заговорила о возрождении романа.

Пара долго держала интригу, однако на свой 52-й день рождения артистка раскрыла все карты, опубликовав фото поцелуя с Беном на яхте стоимостью $130 млн, принадлежащей Ринату Ахметову, на которой они отдыхали на побережье Италии.

В свою очередь Родригес отправился туда же. Его видели на яхте с моделями и телеведущей, а однажды спортсмен даже чуть не испортил бывшей невесте романтический ужин.