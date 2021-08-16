Ничего общего! Дженнифер Лопес нанесла бывшему новый удар (фото)
Певица удалила все совместные фото и видео в соцсети, оставив лишь несколько постов с детьми.
Через четыре месяца расставания с женихом Алексом Родригесом Дженнифер Лопес, похоже, окончательно решила стереть все воспоминания о бывшем, отписавшись от него в Instagram и удалив все совместные фото, где они были изображены только вдвоем, включая фото помолвки на Багамах.
Согласно Us Weekly, Лопес оставила лишь несколько доказательств того, что четырехлетние отношения вообще имели место. Издание отмечает, что она не удаляла только те снимки и видео, на которых изображены их дети, в том числе видео с Родригесом и ее 13-летним сыном Максом, сделанное в марте прошлого года, а также несколько фото с его дочерьми – 16-летней Натали и 13-летней Эллой.
В свою очередь Родригес продолжает следить за несколькими аккаунтами бывшей невесты.
Лопес и Родригес подтвердили разрыв помолвки в апреле этого года, заявив, что останутся друзьями. При этом официальная причина расставания озвучена не была. По мнению СМИ, Дженнифер узнала об интрижке жениха со звездой реалити-шоу и не могла ему больше доверять несмотря на то, что якобы новая пассия Алекса опровергала связь со звездой бейсбола.
Лопес не долго была одинокой. Уже в начале мая она вместе со своим бывшим женихом Беном Аффлеком, с которым рассталась в 2004 году, за несколько дней до свадьбы, отправилась на горнолыжный курорт в Монтану. Эта новость стала настоящей информационной бомбой, и пресса наперебой заговорила о возрождении романа.
Пара долго держала интригу, однако на свой 52-й день рождения артистка раскрыла все карты, опубликовав фото поцелуя с Беном на яхте стоимостью $130 млн, принадлежащей Ринату Ахметову, на которой они отдыхали на побережье Италии.
В свою очередь Родригес отправился туда же. Его видели на яхте с моделями и телеведущей, а однажды спортсмен даже чуть не испортил бывшей невесте романтический ужин.