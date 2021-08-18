Алекс Родригес рассказал о жизни после Дженнифер Лопес

По словам Алекса, сейчас он "сосредоточен на положительных моментах" и благодарен бывшей за пять лет отношений.

46-летний бывший игрок бейсбольной команды New York Yankees и по совместительству экс-жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес в интервью Entertainment Tonight признался, что его жизнь, а также жизнь его дочерей, 16-летней Наташи и 13-летней Эллы изменились, благодаря пяти годам отношений с поп-певицей.

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Несмотря на несколько проблем и громких неудач, с которыми Родригес столкнулся за последний год, включая неожиданный разрыв со знаменитой невестой, он говорит, что сосредоточен на "всех положительных" вещах в своей жизни.

"У меня было пять лет невероятной жизни и партнерства, а также с моими дочерьми, мы многому научились. И теперь у нас есть возможность воспользоваться этим, двигаться вперед и сказать: "Знаете что? Мы так благодарны за последние пять лет. Но как нам сделать следующие пять лет лучше с учетом извлеченных уроков? Так что я нахожусь в прекрасном месте. Я так благодарен за то, куда Бог и мир действительно поместили меня, и я действительно с нетерпением жду, чтобы увидеть, как мои девочки продолжают развиваться".

[ + – ] Алекс Родригес с дочерьми Наташей и Эллой Фото: Alex Rodriguez/Instagram

Алекс Родригес сказал в недавнем интервью, что он и его дочери "многому научились" из своих отношений с Дженнифер Лопес.

Родригес и его дочери жили вместе как смешанная семья с Дженнифер и ее 13-летними близнецами, дочерью Эммой Марибель и сыном Максимилианом Дэвидом, детьми певицы от брака с музыкантом Марком Энтони.

Бывшая звезда бейсбола дал интервью после того, как Лопес удалила большинство фотографий Родригеса из своего Instagram, а также отписалась от него. Она сохранила только семейные снимки, на которых запечатлены Алекс и его дочери.

Спортсмен и певица разорвали отношения в апреле этого года, заявив, что они останутся лучшими друзьями. Пара начала встречаться в 2017 году, а о помолвке объявили в марте 2019 года.

Уже в начале мая Дженнифер улетела на отдых с бывшим женихом Беном Аффлеком, с которым рассталась в 2004 году за несколько дней до свадьбы. Их воссоединение произвело эффект разорвавшейся бомбы, а Алекс признался, что он шокирован. Немного подержав интригу, они подтвердили воссоединение. Но если Джей Ло отметила 52-й день рождения в компании Бена, то на его дне рождения певицы не было.