Алекс Родрігес повернув собі авто, яке подарував Дженніфер Лопес на 50-річчя (фото, відео)

Після публікації фотографії з кабріолетом у соцмережах колишнього бейсболіста висміяли його ж підписники.

Колишній наречений Дженніфер Лопес Алекс Родрігес опублікував на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує в коричневому костюмі-двійці з відповідною краваткою, білою класичною сорочкою і темно-коричневих туфлях поруч з червоним кабріолетом Porsche 911 GTS за $140 тисяч, який він подарував їй на 50-річчя.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Фотографія з'явилася через кілька днів після того, як Джей Ло відписалася від ексбойфренда і видалила всі фото і відео з ним зі своїх сторінок у соцмережах.

[ + – ] Алекс Родрігес позує поруч з Porsche 911 GTS, який купував для Лопес Фото: Alex Rodriguez/Instagram

Через чотири місяці після того, як у квітні пара розірвала заручини, і Дженніфер незабаром полетіла на відпочинок з Беном Аффлеком, колишній бейсболіст повернув собі дорогий подарунок, що швидко помітили 3,9 мільйона його шанувальників і підписників в Instagram.

"Я супер-приземлений", — підписав він кадр.

Користувачі відразу ж дійшли висновку, що А-Род вирішив не віддавати колишній нареченій, що проміняла його на іншого, таке дороге авто.

[ + – ] Розкішний подарунок покинутий наречений вирішив повернути назад

"Ти забрав машину у Джей Ло", "Отже, червону іграшку ти залишив собі!", "Дикун. Позуючи з машиною, яку купив Джей Ло на її день народження", "Хіба це не червона машина, яку він купив Джей Ло?", "Я думав, ти віддав цей червоний Porsche", "Схоже, що Джей Лo залишила не тільки тебе, а й червону машину", — пишуть під фото.

Були й ті, хто поцікавився, чи не повернула колишня наречена Родрігесу каблучку із заручин з 20-каратним діамантом за $4,5 млн, оскільки співачка славиться тим, що ніколи не повертає колишнім ювелірні прикраси.

[ + – ] Дженніфер Лопес за кермом того самого Porsche 911 GTS Фото: Скриншот

Алекс і Дженніфер почали зустрічатися в лютому 2017 року, а в березні 2019 року спортсмен зробив співачці пропозицію. Однак весілля переносили два рази через пандемію, а потім Лопес дізналася про інтрижку нареченого із зіркою реаліті-шоу, що стало останньою краплею в їхніх стосунках.

Джей Ло недовго страждала на самоті і возз'єдналася зі своїм колишнім нареченим Беном Аффлеком, з яким розійшлася за кілька днів до весілля у 2004 році. Зараз вона зізнається, що щаслива, як ніколи, і має намір не упустити свій другий шанс.