Алекс Родригес вернул себе авто, которое подарил Дженнифер Лопес на 50-летие (фото, видео)

После публикации фотографии с кабриолетом в соцсетях бывшего бейсболиста высмеяли его же подписчики.

Бывший жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует в коричневом костюме-двойке с подходящим галстуком, белой классической рубашке и темно-коричневых туфлях рядом с красным кабриолетом Porsche 911 GTS за $140 тысяч, который он подарил ей на 50-летие.

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Фотография появилась спустя несколько дней после того, как Джей Ло отписалась от экс-бойфренда и удалила все фото и видео с ним со своих страниц в соцсетях.

[ + – ] Алекс Родригес позирует рядом с Porsche 911 GTS, который покупал для Лопес Фото: Alex Rodriguez/Instagram

Через четыре месяца после того, как в апреле пара разорвала помолвку, и Дженнифер вскоре улетела на отдых с Беном Аффлеком, бывший бейсболист вернул себе дорогой подарок, что быстро заметили 3,9 миллиона его поклонников и подписчиков в Instagram.

"Я супер-приземленный", – подписал он кадр.

Пользователи сразу же пришли к выводу, что А-Род решил не отдавать бывшей невесте, променявшей его на другого, такое дорогое авто.

[ + – ] Роскошный подарок брошенный жених решил вернуть обратно

"Ты забрал машину у Джей Ло", "Значит, красную игрушку ты оставил себе!", "Дикарь. Позируя с машиной, он купил Джей Ло на ее день рождения", "Разве это не красная машина, которую он купил Джей Ло?", "Я думал, ты отдал этот красный Porsche", "Похоже, что Джей Лo оставил не только тебя, но и красную машину", – пишут под фото.

Были и те, кто поинтересовался, не вернула ли бывшая невеста Родригесу помолвочное кольцо с 20-каратным бриллиантом за $4,5 млн, поскольку певица славится тем, что никогда не возвращает бывшим ювелирные украшения.

[ + – ] Дженнифер Лопес за рулем того самого Porsche 911 GTS Фото: Скриншот

Алекс и Дженнифер начали встречаться в феврале 2017 года, а в марте 2019 года спортсмен сделал певице предложение. Однако свадьбу переносили два раза из-за пандемии, а потом Лопес узнала об интрижке жениха со звездой реалити-шоу, что стало последней каплей в их отношениях.

Джей Ло недолго страдала в одиночестве и воссоединилась со своим бывшим женихом Беном Аффлеком, с которым рассталась за несколько дней до свадьбы в 2004 году. Сейчас она признается, что счастлива, как никогда, и намерена не упустить свой второй шанс.