Колишня дружина Джонні Деппа сіла за кермо авто за $80 тисяч, подароване Ілоном Маском

Актриса не їздила на авто більше року, бо була впевнена, що в ньому стоять пристрої, що підслуховують.

35-річна американська актриса Ембер Герд уперше за більш ніж рік сіла за кермо Tesla Model S за $80 тис, яку їй подарував мільярдер Ілон Маск під час їхнього нетривалого роману, повідомляє Daily Mail. Знаменитість помітили в Санта-Моніці (Каліфорнія), де вона була в справах.

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Актриса була одягнена в широкі джинси із завищеною талією, чорний топ, чорне пальто та хустку з квітковим принтом. Вона зайшла до аптеки, де купувала суміші для своєї восьмимісячної доньки Уни Пейдж, яку їй народила сурогатна мати.

[ + – ] Ембер Герд не повертала Маску його подарунок Фото: Backgrid

Герд і Маск зустрічалися у 2018 році, після того, як закінчився її бурхливий шлюб із актором Джонні Деппом. Стосунки пари були поставлені під сумнів під час справи Деппа про наклеп проти колишньої дружини в минулому році через статтю у Washington Post, у якій вона називала себе жертвою домашнього насильства.

Судові документи, отримані DailyMail.com у той час, містили твердження про те, що Маск подарував акторці Tesla з підслуховуючим пристроєм, а мати Ембер віддала перевагу Деппу, а не мільярдеру, який "контролює" . Заяви були зроблені засновником некомерційної організації Дженніфер Хауелл, яка сказала, що вона стала близькою подругою молодшої сестри Герд, Вітні Енрікес, коли вона була її босом із 2014 до 2016 року.

Вона також познайомилася з покійною матір'ю сестер, Пейдж, яка, за словами Хауелл, розкрила незвичайні секрети про стосунки Герд із власником SpaceX після її розриву з Джонні Деппом. У заяві під присягою, зробленою 26 липня адвокатам Деппа, Хауелл заявила:

"Пейдж розповіла мені, коли я була в гостях у Вітні, що Ілон Маск подарував Tesla або кілька Tesla (не впевнена, чи це був один автомобіль або кілька), але Ембер дізналася, що в них були пристрої, що підслуховують".

За словами вже нині покійної матері актриси, порівняно з Маском, який патологічно прагнув усе контролювати, Депп був просто "янголом" і "святим". Пейдж дуже хотіла, щоб Ембер і Джонні помирилися.

[ + – ] Ілон Маск і Ембер Герд Фото: Amber Heard/Instagram

Представники Маска на той час відмовилися від коментарів, але джерела, близькі до мільярдера та засновника Tesla, охарактеризували заяву Хауелл як "абсолютну фантазію".

Тим часом конфронтація між Деппом і Герд триває. Цього року на актрису чекає новий суд, де Джонні відстоюватиме свою честь, а сума позову до колишньої дружини становить $50 млн.

Крім того, Discovery+ зніме новий двосерійний документальний фільм про шлюб колишньої пари Johnny vs Amber. Позиція Деппа буде докладно описана в першій частині проєкту, думка Герд – у другій.

Джонні й Ембер були в шлюбі всього 15 місяців. Актриса подала на розлучення в травні 2016-го, звинувативши Деппа в домашньому насильстві. Депп категорично заперечував звинувачення, але минулого року йому було завдано серйозного удару, коли він програв позов про наклеп, поданий ним проти таблоїду The Sun за те, що він назвав його "вбивцею дружин".

Суддя Джастіс Ніколь із Високого суду Англії та Вельсу ухвалив, що твердження The Sun "в основному правдиве".

Деппу довелося заплатити $861 тис. як судові витрати. Він спробував оскаржити рішення Високого суду, проте йому відмовили.

Зазначимо, що Ілона Маска також викликали до суду в справі Деппа та Герд.