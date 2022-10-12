"Виноградне ґроно". Місячний календар на 12 жовтня 2022 року

Це день свята, енергії, натхнення та почуттів — найкращий день для весілля та заручин, знайомств та початку романтичних стосунків.

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17-й місячний день. Символ дня "виноградне ґроно". Це день свята, енергії, натхнення та почуттів — найкращий для весілля та заручин, знайомств та початку романтичних стосунків.

Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки, лихословити, лаятись, ображатися. комплексувати та згадувати старі образи.

Рекомендується робити все, що виходить.

У бізнесі — це найкращий день для презентацій та рекламних компаній, а також для корпоративних вечірок.

Сімнадцята місячна доба — найкращий час для святкового застілля, задушевних розмов, приємних одкровень. На столі обов'язково мають бути фрукти, особливо виноград. А ось від алкоголю краще відмовитись, як і від жирної їжі.

Від стрижки волосся краще відмовитись, за східними повір'ями стрижка у цей день може залучити злих духів.

Найкращий день із усього Місячного місяця для інтимних стосунків. Це — свято сексу. Займатися ним не лише можна, а й потрібно.

Місяць у знаку Телець

Напруга попередніх днів, пов'язана з проходженням Місяцем знаку Овна, падає. У дні Тельця люди почуваються спокійно, надійно, умиротворено. Земля більше не йде з-під ніг, ми твердо стоїмо на землі і почуваємося цілком упевнено. Думки вже не скачуть у голові як божевільні, та й реакція сповільнюється. У дні Тельця ми всі трохи тугодуми. До того ж, тепер нас важко зрушити з місця, з'являється деяка схильність до впертості. Ми стаємо мирними та повільними. Тому можливі помилки через уповільнену реакцію та нездатність швидко приймати рішення.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ