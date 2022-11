"Думала, що помру". Дженніфер Лопес розповіла про розрив з Беном Аффлеком

Втім, актор підтримував свою кохану навіть після розставання.

53-річна американська співачка Дженніфер Лопес розповіла про розставання з Беном Аффлеком. Про це пише Sky News.

Зірка сцени та соцмереж зізналася, що дуже важко пережила розрив з коханим у 2004 році.

"Коли ми скасували весілля 20 років тому, це було найбільше горе у моєму житті. Чесно кажучи, я думала, що помру", — розповіла Джей Ло для Зейн Лоу на майданчику Apple Music One.

Зокрема знаменитість зізналася, що не могла виконувати пісні, присвячені її коханому. Судячи з усього, мова про хіт Dear Ben з альбому 20-річної давності This Is Me… Then, який у 2022 отримав нове дихання.

[ + – ] Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Окрім цього, Джей Ло розповіла, що навіть після розставання вони намагалися спілкуватися, а оскароносний актор підтримував свою колишню кохану.

"Не хвилюйся, я нікуди не піду", — зазначав американський актор.

[ + – ] Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Влітку 2022 Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зіграли розкішне весілля після майже 20-річної "перерви" у своїх романтичних стосунках. Наразі вони часто виходять разом у світ та демонструють свої почуття одне до одного на публіці.

