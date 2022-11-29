"Думала, що помру". Дженніфер Лопес розповіла про розрив з Беном Аффлеком
Втім, актор підтримував свою кохану навіть після розставання.
53-річна американська співачка Дженніфер Лопес розповіла про розставання з Беном Аффлеком. Про це пише Sky News.
Зірка сцени та соцмереж зізналася, що дуже важко пережила розрив з коханим у 2004 році.
"Коли ми скасували весілля 20 років тому, це було найбільше горе у моєму житті. Чесно кажучи, я думала, що помру", — розповіла Джей Ло для Зейн Лоу на майданчику Apple Music One.
Зокрема знаменитість зізналася, що не могла виконувати пісні, присвячені її коханому. Судячи з усього, мова про хіт Dear Ben з альбому 20-річної давності This Is Me… Then, який у 2022 отримав нове дихання.
Окрім цього, Джей Ло розповіла, що навіть після розставання вони намагалися спілкуватися, а оскароносний актор підтримував свою колишню кохану.
"Не хвилюйся, я нікуди не піду", — зазначав американський актор.
Влітку 2022 Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зіграли розкішне весілля після майже 20-річної "перерви" у своїх романтичних стосунках. Наразі вони часто виходять разом у світ та демонструють свої почуття одне до одного на публіці.
Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек сходили на побачення в театр.
Також Фокус писав про анонс нового музичного альбому Дженніфер Лопес, який буде присвячений чоловікові співачки.