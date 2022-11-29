"Думала, что умру". Дженнифер Лопес рассказала о разрыве с Беном Аффлеком
Впрочем, актер поддерживал свою возлюбленную даже после расставания.
53-летняя американская певица Дженнифер Лопес рассказала о расставании с Беном Аффлеком. Об этом пишет Sky News.
Звезда сцены и соцсетей призналась, что очень тяжело пережила разрыв с возлюбленным в 2004 году.
"Когда мы отменили свадьбу 20 лет назад, это было самое большое горе в моей жизни. Честно говоря, я думала, что умру", — рассказала Джей Ло для Зейн Лоу на площадке Apple Music One.
В частности, знаменитость призналась, что не могла исполнять песни, посвященные ее возлюбленному. Судя по всему, речь о хите Dear Ben из альбома 20-летней давности This Is Me… Then, который в 2022 получил новое дыхание.
Кроме того, Джей Ло рассказала, что даже после расставания они пытались общаться, а оскароносный актер поддерживал свою бывшую возлюбленную.
"Не волнуйся, я никуда не уйду", — отмечал американский актер.
Летом 2022 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли роскошную свадьбу после почти 20-летнего "перерыва" в своих романтических отношениях. Они часто выходят вместе в свет и демонстрируют свои чувства друг к другу на публике.
Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек сходили на свидание в театр.
Также Фокус писал об анонсе нового музыкального альбома Дженнифер Лопес, который будет посвящен мужу певицы.