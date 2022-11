"Думала, что умру". Дженнифер Лопес рассказала о разрыве с Беном Аффлеком

Впрочем, актер поддерживал свою возлюбленную даже после расставания.

53-летняя американская певица Дженнифер Лопес рассказала о расставании с Беном Аффлеком. Об этом пишет Sky News.

Звезда сцены и соцсетей призналась, что очень тяжело пережила разрыв с возлюбленным в 2004 году.

"Когда мы отменили свадьбу 20 лет назад, это было самое большое горе в моей жизни. Честно говоря, я думала, что умру", — рассказала Джей Ло для Зейн Лоу на площадке Apple Music One.

В частности, знаменитость призналась, что не могла исполнять песни, посвященные ее возлюбленному. Судя по всему, речь о хите Dear Ben из альбома 20-летней давности This Is Me… Then, который в 2022 получил новое дыхание.

[ + – ] Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Кроме того, Джей Ло рассказала, что даже после расставания они пытались общаться, а оскароносный актер поддерживал свою бывшую возлюбленную.

"Не волнуйся, я никуда не уйду", — отмечал американский актер.

[ + – ] Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Летом 2022 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли роскошную свадьбу после почти 20-летнего "перерыва" в своих романтических отношениях. Они часто выходят вместе в свет и демонстрируют свои чувства друг к другу на публике.

