21 лютого 2023: Захарія Серповидця — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна лінуватися, заздрити та пломбувати зуби.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує одного з дванадцяти малих пророків — Захарія. Святці називають його Серповидцем тому, що в одному зі своїх пророчих одкровень Захарій бачив сувій, що літав у повітрі і нагадував величезний серп. Його прізвище також означає початок періоду, коли люди вперше після зими замислювалися про настання майбутнього сезону польових робіт і перевіряли одні з сільськогосподарських інвентарів — серпи. Захарію молилися саме про допомогу в роботі. Вважається, що 21 лютого святий Захарій спускається на землю і перевіряє, чи готові селяни до майбутніх робіт на землі.

Що не можна робити 21 лютого:

заздрити;

лінуватися;

пломбувати зуби;

проводити хірургічні операції.

Народні прикмети та повір'я:

молодий місяць у вигляді серпу — до врожаю;

щоб рік був вдалим – треба наточити ножі;

торги будуть вдалими цього дня.

День ангела святкують:

Захар, Макар, Сава, Степан та Федір.

Народилися сьогодні:

1925 — Ігор Шамо (пом. 1982), український композитор, народний артист Української РСР;

1946 — Алан Рікман (пом. 2016), англійський актор, режисер, володар "Золотого глобуса" та ін. нагород;

1962 — Чак Поланік, американський письменник;

1996 — Софі Тернер, англійська та британська актриса.

Також у цей день:

1784 — закладено місто Миколаїв;

1925 — вийшов перший номер газети "The New Yorker";

1947 — у США з'явилася фотокамера "Полароїд";

1993 — у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною у закритому приміщенні — 6 м 15 см;

1995 — американець Стів Фоссетт перший у світі перетнув Тихий океан на повітряній кулі;

1998 — пісня Селін Діон "My Heart Will Go On" увійшла до топ чартів.