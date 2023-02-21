21 лютого 2023: Захарія Серповидця — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна лінуватися, заздрити та пломбувати зуби.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква згадує одного з дванадцяти малих пророків — Захарія. Святці називають його Серповидцем тому, що в одному зі своїх пророчих одкровень Захарій бачив сувій, що літав у повітрі і нагадував величезний серп. Його прізвище також означає початок періоду, коли люди вперше після зими замислювалися про настання майбутнього сезону польових робіт і перевіряли одні з сільськогосподарських інвентарів — серпи. Захарію молилися саме про допомогу в роботі. Вважається, що 21 лютого святий Захарій спускається на землю і перевіряє, чи готові селяни до майбутніх робіт на землі.
Що не можна робити 21 лютого:
- заздрити;
- лінуватися;
- пломбувати зуби;
- проводити хірургічні операції.
Народні прикмети та повір'я:
- молодий місяць у вигляді серпу — до врожаю;
- щоб рік був вдалим – треба наточити ножі;
- торги будуть вдалими цього дня.
День ангела святкують:
Захар, Макар, Сава, Степан та Федір.
Народилися сьогодні:
1925 — Ігор Шамо (пом. 1982), український композитор, народний артист Української РСР;
1946 — Алан Рікман (пом. 2016), англійський актор, режисер, володар "Золотого глобуса" та ін. нагород;
1962 — Чак Поланік, американський письменник;
1996 — Софі Тернер, англійська та британська актриса.
Також у цей день:
1784 — закладено місто Миколаїв;
1925 — вийшов перший номер газети "The New Yorker";
1947 — у США з'явилася фотокамера "Полароїд";
1993 — у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною у закритому приміщенні — 6 м 15 см;
1995 — американець Стів Фоссетт перший у світі перетнув Тихий океан на повітряній кулі;
1998 — пісня Селін Діон "My Heart Will Go On" увійшла до топ чартів.