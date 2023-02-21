21 февраля 2023 года: Захария Серповидца - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя лениться, завидовать и пломбировать зубы.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает одного из двенадцати малых пророков – Захария. Святцы называют его Серповидцем потому, что в одном из своих пророческих откровений Захарий видел свиток, летающий по воздуху и напоминающий огромный серп. Его фамилия также означает начало периода, когда люди впервые после зимы задумывались про наступление предстоящего сезона полевых работ и проверяли одни из сельскохозяйственных инвентарей — серпы. Захарию молились именно о помощи в работе. Считается, что 21 февраля святой Захарий спускается на землю и проверяет, готовы ли крестьяне к будущим работам на земле.
Что нельзя делать 21 февраля:
- завидовать;
- лениться;
- пломбировать зубы;
- проводить хирургические операции.
Народные приметы и поверья:
- молодой месяц в виде серпа — к урожаю;
- чтобы год удачным — нужно наточить ножи;
- торги будут удачными в этот день.
День ангела празднуют:
Захар, Макар, Савва, Степан и Федор.
Родились сегодня:
1925 — Игорь Шамо (ум. 1982), украинский композитор, народный артист Украинской ССР;
1946 — Алан Рикман (ум. 2016), английский актер, режиссер, обладатель "Золотого глобуса" и др. наград;
1962 — Чак Паланик, американский писатель;
1996 — Софи Тернер, английская и британская актриса.
Также в этот день:
1784 — заложен город Николаев;
1925 — вышел первый номер газеты "The New Yorker";
1947 — в США появился фотокамера "Полароид";
1993 — в Донецке Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с жердиной в закрытом помещении — 6 м 15 см;
1995 — американец Стив Фоссет первый в мире пересек Тихий океан на воздушном шаре;
1998 — песня Селин Дион "My Heart Will Go On" вошла в топ чартов.