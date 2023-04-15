Свято наближається. Все, що ми знаємо про коронацію короля Карла III

Після смерті королеви Єлизавети ІІ 8 вересня королем став Карл III. З того часу він освоївся у своїй новій ролі суверена, але залишилося ще кілька місяців, перш ніж ми станемо свідками його офіційної коронації.

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6 травня відбудеться коронація короля Карла ІІІ. До неї залишилися лічені дні, але хоч ЗМІ щодня пишуть нові подробиці про церемонію, багато залишається невідомим. Фокус зібрав усе, що відомо зараз про коронацію британського монарха.

Хто із близьких членів королівської родини візьме участь у коронації?

Очікується, що окрім короля Карла III та королеви-консорта Камілли на коронації буде присутня вся родина принца Уельського, адже він спадкоємець престолу. До того ж принц Джордж повинен буде виступити як один з почесних дідівських пажів під час служби. Точні ролі принцеси Шарлотти та принца Луї у церемонії ще не оголошені. Тим часом після довгих розмов, герцог Сассекський підтвердив, що цього дня він буде присутній у Вестмінстерському абатстві, а герцогиня Сассекська залишиться вдома в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет. Напевно, будуть присутні принц Едвард, граф Уесекський, і принцеса Анна — брат і сестра Карла. Але опального принца Ендрю, швидше за все, не буде.

Де пройде коронація короля Карла ІІІ?

Вестмінстерське абатство було місцем британських коронацій протягом останніх 900 років і Карл III не відхилиться від встановлених правил.

Як виглядатиме коронація короля Карла III?

Коронація короля Карла багато в чому помітно відрізнятиметься від коронації його матері. Що характерно, у пресрелізі, що підтверджує дату коронації, Букінгемський палац зазначив, що, хоча церемонія "зберігає аналогічну структуру протягом більше тисячі років" і "охоплюватиме ті ж основні елементи", вона також визнаватиме "дух нашого часу" і відбиватиме роль монарха сьогодні".

Коронація королеви Єлизавети

План коронації короля Карла носить кодову назву "Операція "Золота сфера". Вона буде коротшою, ніж коронація королеви Єлизавети – та тривала три години. І буде набагато дешевше. Оскільки уряд платить, король, як повідомляється, висловив побажання, щоб служба була "гідною" ", так що в ній братиме участь більше представників різних релігій та громадських груп, щоб точніше відображати етнічну різноманітність нації.

Король і королева прибудуть до Вестмінстерського абатства з Букінгемського палацу у складі королівської процесії і вирушать із ще більшою церемоніальною групою, в якій візьмуть участь інші члени королівської родини. Після цього вони з'являться разом на балконі Букінгемського палацу, щоб завершити денні заходи.

Дрес-код для коронації

Раніше герцоги, маркізи, графи та барони, що становлять британську аристократію, одягали на коронацію мантії з червоного оксамиту з горностаєвою обробкою. Точний дизайн мантій сягає 17 століття, хоча специфічний церемоніальний одяг для членів перства вперше був представлений як концепція ще в 1400-х роках. Плащі до підлоги поєднуються з коронами, які різняться за стилем залежно від рангу людини у перах. Герцог, наприклад, носитиме корону, прикрашену полуничним листям, а баронет носитиме корону, прикрашену шістьма срібними кульками. Візерунок з плям на горностаєвій облямівці мантії також використовується для позначення старшинства. Король Карл, однак, як повідомляється, зажадав, щоб пери носили свій "звичайний парламентський горностай", який носять щороку на державному відкритті парламенту, або просто стандартний діловий одяг.

Чи буде королева-консорт Камілла коронована разом із королем Карлом III?

Так, після заяви королеви Єлизавети II у 2022 році про те, що вона "щиро бажає", щоб колишня герцогиня Корнуольська прийняла титул королеви-консорта, коли Карл зійшов на престол, вона буде коронована разом із монархом. Вона стане першою дружиною, коронованою після королеви-матері у 1937 році, і на її голову буде покладена інкрустована діамантами корона королеви Марії.

Король Карл та королева-консорт Камілла Фото: Getty

Як чоловік принц Філіп не мав права на таку честь. Спочатку передбачалося, що вона носитиме платинову корону королеви-матері, прикрашену 2800 діамантами, включаючи спірний 105-каратний Кох-і-Нур, але Букінгемський палац пізніше підтвердив, що цієї корони на коронації не буде.

Кого запрошують на коронацію короля Карла ІІІ?

Запрошення вже надіслано 2000 гостям. Серед них будуть члени королівської родини, представники палат парламенту та церкви, відомі політики з країн Співдружності та всього світу. Кількість запрошених насправді відносно невелика, з огляду на те, що на коронації королеви було понад 8000 осіб. Ендрю Джеймісон — геральдичний художник та ілюстратор рукописів, у роботах яких багато посилань до легенди про короля Артура, — розробив дизайн запрошень. Запрошення прикрашає орнамент із квітами шипшини, дзвіночками, дикої суниці, а також сонечками і метеликами.

Запрошення на коронацію короля Карла Фото: The Royal Family

Усі квіти згруповані по три, щоб позначити те що, що Карл стає третім монархом свого імені. А внизу знаходиться зображення Зеленої людини, персонажа із британського фольклору, який уособлює відродження. На його голові одягнений вінок із плюща, дуба та глоду.

Хто виступає на коронації короля Карла ІІІ?

Король особисто замовив 12 нових творів, у тому числі коронаційний гімн Ендрю Ллойда Веббера та коронаційний марш Патріка Дойла. Ендрю Нетсінга – органіст і майстер хористів Вестмінстерського абатства – керуватиме хором протягом усієї церемонії, а Антоніо Паппано з Королівського оперного театру диригує коронаційним оркестром. Виступатиме Хор Вознесіння, який складається з виконавців госпелу, а ансамбль візантійських співів виконає грецьку православну музику на честь покійного принца Філіпа. Тим часом напередодні церемонії королівські шанувальники можуть розважитись, послухавши спеціальний плейлист для коронації, складений Департаментом цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту, в якому беруть участь усі від Кейт Буш до Гаррі Стайлса.

Чи релігійний елемент коронації короля Карла III?

Коронація за своєю суттю є релігійною службою, під час якої суверен "помазується, благословляється і посвячується" архієпископом Кентерберійським від імені англіканської церкви, головою якої є монарх.

Флакон для оливи та спеціальна ложечка Фото: Скриншот

Олія для помазання, що використовується під час церемонії, отримана з оливок, зібраних на Олеонській горі за межами Віфлеєму, та ароматизована кунжутом, трояндою, жасмином, корицею, неролі та бурштином відповідно до формули, яка використовується протягом століть. Патріарх Єрусалима Феофіл III та англіканський архієпископ у Єрусалимі Хосам Наум освятили олію для коронації короля Карла III на початку 2023 року.

Чи транслюватиметься коронація короля Карла III у прямому ефірі?

Звичайно буде. Коронація королеви Єлизавети II була першою, показаною на телебаченні, і залучила близько 27 мільйонів глядачів у Великій Британії — число, яке можна легко перевершити цієї весни. Очікується, що в США кабельні телеканали, які транслювали похорон королеви в прямому ефірі, зокрема NBC, CNN, ABC і Fox News, транслюватимуть коронацію, хоча точні подробиці залишаються непідтвердженими.

Чи будуть інші заходи на честь коронації?

Так, очікується, що урочистості продовжаться у дні після коронації. 21 січня Букінгемський палац оголосив, що 7 травня у Віндзорському замку відбудеться коронаційний концерт, на якому зберуться як сучасні артисти, так і світові музичні ікони, щоб відзначити цю подію. До них приєднаються оркестр, танцювальні колективи, провідні актори та коронаційний хор, що складається зі співаків-аматорів з усієї країни, до яких приєднається віртуальний хор, що складається з вокалістів із Співдружності. Також було замовлено документальний фільм про коронаційний хор, який покаже, як було сформовано групу, та зануриться в життя її учасників. Визначні пам'ятки будуть освітлені проєкціями, лазерами та дисплеями дронів. Захід транслюватиметься у прямому ефірі на BBC One, але також будуть доступні тисячі безплатних квитків, які можна виграти за допомогою публічного голосування.

Також відбудеться великий обід на честь коронації, який, як і Великий ювілейний обід у 2022 році, спонукатиме сусідів об'єднатися для веселих вуличних вечірок 7 травня.

Що таке коронаційна емблема?

Організовані заходи буде опубліковано під новим офіційним логотипом коронації. 10 лютого Букінгемський палац представив дизайн, створений колишнім головним дизайнером Apple сером Джоні Айвом та його творчим колективом LoveFrom.

Коронаційна емблема Фото: The Royal Family

"Емблема віддає данину любові короля до світу природи, поєднуючи флору чотирьох народів Сполученого Королівства. На ній є троянда Англії, будяки Шотландії, нарцис Уельсу і трилисник Північної Ірландії", — йдеться у супровідному пресрелізі. Разом квіти створюють форму Корони Святого Едуарда, якою Його Величність Король буде коронований під час служби коронації у Вестмінстерському абатстві. Емблема з використанням червоного, білого та синього прапора Співдружності.

Чи буде вихідний у зв'язку із коронацією короля Карла III?

Так, у зв'язку з коронацією короля Карла III буде додатковий вихідний день, як це було у разі коронації королеви Єлизавети II. Попри те, що майбутня коронація відбудеться у суботу, уряд підтвердив, що наступного понеділка, 8 травня, буде вихідним днем.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про скарби, які будуть вивезені з Тауера та використовуватимуться під час коронації. Серед них три унікальні мечі, старовинна ложечка для олії та кілька корон.