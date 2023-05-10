Софі Вессекська повторила образ Кейт Міддлтон на чайній вечірці у Букінгемському саду

Дружина принца Едварда, герцогиня Единбурзька, з'явилася на прийомі в чарівній синій сукні, яку вже одягала раніше.

Related video

У Великій Британії тривають коронаційні заходи і одним із них стала традиційна вечірка в саду Букінгемського палацу. Її відвідали принц Вільям, Кейт Міддлтон, брат короля принц Едвард та його дружина, Софі Вессекська. Софі для виходу у світ підібрала сукню, яка чудово гармоніювала з нарядом принцеси Уельської. Про це пише Daily Mail.

Після коронації нового монарха та королеви Камілли у суботу 41-річна Кейт та 40-річний Вільям разом із герцогинею Софі, 58 років, та принцом Едуардом, 59 років, очолили захід, присвячений волонтерам з усієї Великобританії.

У Instagram Кейт та Вільям написали, що захід покликаний відзначити людей, які "роблять неймовірні речі".

Софі раніше одягала своє вбрання на перегони Фото: Getty Images

Кейт була одягнена в наряд від Elie Saab, який вона вже одягала на перегони Royal Ascot у 2019 році. Але цього разу вона доповнила образ ефектними діамантовими сережками, клатчем та блискучими сріблястими черевичками.

Герцогиня Софі також вирішила звернутися за натхненням до минулого та обрала блакитну сукню від Suzannah, яку вона також одягала раніше на перегони Royal Ascot у 2022 році. Дрес-код стрибків і вечірки в саду Букінгемського палацу передбачає плаття довжиною нижче коліна і капелюшок, так що вбрання ідеально підійшло.

Софі та Кейт обрали парні вбрання Фото: Getty

У Кейт і Софі навіть капелюшки виявилися схожого фасону: прикрашені квітами під тулією.

Софі Вессекська, дружина принца Едварда Фото: Getty Images

Нагадаємо, дні після коронації були надзвичайно напруженими для членів королівської родини. Однією церемонією у Вестмінстерському абатстві справа не обмежилася. Вони також відвідували святковий концерт, вуличні гуляння та зустрічалися з волонтерами.

На коронації Кейт Міддлтон була в розкішній сукні з шовкового крепу кольору слонової кістки від Alexander McQueen, а її голову прикрашала прикраса зі срібла та кришталю замість звичної тіари. У принцеси Шарлотти був схожий головний убір.

На коронаційному концерті Кейт блищала у червоному костюмі від того ж бренду вартістю 2280 фунтів стерлінгів. І разом з нею та принцом Вільямом були їхні старші діти: принц Джордж та принцеса Шарлотта.

Коли на вечірці принца запитали, де його діти, він пожартував, що вони, напевно, були щасливі повернутися до школи. Тому що коронаційні заходи були для них надто виснажливими.

Принц Луї, як відомо, спочатку добре тримався на коронації дідуся, але потім почав позіхати і крутитись на місці. Так що з Вестмінстерського абатства його вивели раніше, ніж брата та сестру.