Жодних скарбів та демократія. Яким було життя справжніх піратів Карибського моря

У фільмах про піратів зазвичай показують як правду, так і міфи, які так давно виникли, що вже вважаються правдою.

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Пірати вже давно стали частиною поп-культури. Ще до того, як з'явилося телебачення, Роберт Луїс Стівенсон написав роман "Острів скарбів", який популярний досі. А Джонні Депп, зігравши Джека Горобця в "Піратах Карибського моря", підігрів інтерес до піратства тих часів. Але письменниця Ребека Саймон розвінчує міфи про піратство 17-го та 18-го століть, показуючи, що правда шокує ще більше. Про це пише Daily Mail.

Пірати не змушували бранців ходити дошкою

Найпопулярніший спосіб тортури і страти, як виявилося, придумав Стівенсон для роману "Острів скарбів" 1883 року.

Кадр із фільму "Пірати Карибського моря" Фото: Скриншот

Ефектна сцена так сподобалася сценаристам, що тепер буквально в кожному фільмі про піратів є прогулянка дошкою.

У піратів була страта "Протягування під кілем"

Втім, цей спосіб страти та тортури був популярним не тільки у піратів. Його використовували ще у Стародавній Греції. Про неї навіть співається у популярній шанті (моряцькій пісні) Drunken sailor (з англ. — "П'яний моряк"). Покараного буквально протягали під кілем на мотузці кілька разів. І якщо він не захлинався, то його різали раковини, що наросли на дно корабля, так що після цього він міг померти від зараження крові. І часто покарані тонули, бо не всі пірати вміли плавати.

Пірати не закопували скарби

Принаймні не робили це так масово, як можна подумати, подивившись відомі фільми про піратів. Скарби, тобто золото та коштовності, цікавили піратів значно менше, ніж їжа, прісна вода, мотузки, вітрила та інструменти. Припаси пірати забирали насамперед, а від скарбів воліли позбавлятися, купуючи на них ті ж припаси.

Піратська демократія

Цікаво, але навіть на борту піратських судів існувала своєрідна демократія. Екіпаж голосував за все, від покарань до того, куди корабель має йти далі, і капітан не міг скасувати їхнє рішення. Члени екіпажу мали право їсти та пити разом з капітаном, заходити до його каюти у будь-який момент і навіть лаятися на його адресу. Якщо їм не подобалося, як він із ними поводився, вони могли проголосувати за його зміну.

Весь награбований видобуток ділили за рангом, і кожен платив у фонд компенсації пораненим. Ребека у своїй книзі зазначає, що це радше нагадувало міську раду у Швеції, а не розбещене піратське життя.

Походження "Веселого Роджера"

Щодо прізвиська піратського прапора "Веселий Роджер", деякі кажуть, що воно походить від французького le joli rouge (спочатку воно було червоним), інші кажуть, що Старий Роджер — це був псевдонім диявола. Втім, банальним "Веселим Роджером" пірати не обходилися. Кожен творив свій прапор.

Кадр із серіалу "Чорні вітрила" Фото: Скриншот

Популярними символами були череп, скелет, серце, спис, пісочний годинник, шабля. Наприклад, у 1721 році на прапорі Бартолом'ю Робертса (він же Чорний Барт) був зображений пірат і скелет з дротиком у руці, який тримає пісочний годинник.

Пірати грабували не лише судна

Вони також нападали на прибережні міста та села, грабували монастирі та брали заручників. Хайреддін Барбаросса — мусульманський пірат, що діяв у Середземному морі на рубежі XV-XVI століть, — пограбував Туніс, Алжир, острів Менорка та узбережжя Іспанії. А капітан Генрі Морган успішно грабував міста на Кубі. Причому Панаму він захопив після дев'ятиденного переходу джунглями.

Нагадаємо, раніше помер зірка "Піратів Карибського моря", мексиканський актор Серхіо Кальдерон. Він грав капітана Вільянуеву у третій частині франшизи.