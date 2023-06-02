Никаких сокровищ и демократия. Какой была жизнь настоящих пиратов Карибского моря

В фильмах про пиратов обычно показывают, как правду, так и мифы, которые так давно возникли, что уже считаются правдой.

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Пираты уже давно стали частью поп-культуры. Еще до того, как появилось телевидение, Роберт Льюис Стивенсон написал роман "Остров сокровищ", который популярен до сих пор. А Джонни Депп, сыграв Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря" подогрел интерес к пиратству тех времен. Но писательница Ребекка Саймон развенчивает мифы о пиратстве 17-го и 18-го веков, показывая, что правда шокирует еще больше. Об этом пишет Daily Mail.

Пираты не заставляли пленников ходить по доске

Самый популярный способ пытки и казни, как, оказалось, придумал Стивенсон для романа "Остров сокровищ" 1883 года.

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря" Фото: Скриншот

Эффектная сцена так полюбилась сценаристам, что теперь буквально в каждом фильме о пиратах есть "прогулка по доске".

У пиратов была казнь "Протаскивание под килем"

Впрочем, этот способ казни и пытки был популярен не только у пиратов. Его использовали еще в Древней Греции. Про нее даже поется в популярной шанти (моряцкой песне) Drunken sailor (с англ. — "Пьяный моряк"). Наказанного буквально протаскивали под килем на веревке несколько раз. И если он не захлебывался, то его резали раковины, наросшие на дно корабля, так что после он мог умереть от заражения крови. И часто наказанные тонули, так как не все пираты умели плавать.

Пираты не закапывали сокровища

По крайней мере не делали это так массово, как можно подумать, посмотрев известные фильмы про пиратов. Сокровища, то есть золото и драгоценности, интересовали пиратов куда меньше, чем еда, пресная вода, веревки, паруса и инструменты.

Припасы пираты забирали в первую очередь, а от сокровищ предпочитали избавляться, покупая на них все те же припасы.

Пиратская демократия

Интересно, но даже в те времена на борту пиратских судов существовала своеобразная демократия. Экипаж голосовал за все, от наказаний до того, куда корабль должен идти дальше, и капитан не мог отменить их решение. Члены экипажа имели право есть и пить вместе с капитаном, заходить в его каюту в любой момент и даже ругаться в его адрес. Если им не нравилось, как он с ними обращался, они могли проголосовать за его смену.

Всю награбленную добычу делили по рангу, и каждый платил в фонд компенсации раненым. Ребекка в своей книге отмечает, что это скорей напоминало мелкий городской совет в Швеции, а не разнузданную пиратскую жизнь.

Происхождение "Веселого Роджера"

Что касается прозвища пиратского флага "Веселый Роджер", некоторые говорят, что оно происходит от французского le joli rouge (изначально оно было красным), другие говорят, что Старый Роджер – это был псевдонимом дьявола. Впрочем, банальным "Веселым Роджером" пираты не обходились. Каждый создавал свой флаг.

Кадр из сериала "Черные паруса" Фото: Скриншот

Популярными символами были череп, скелет, сердце, копье, песочные часы, сабля. Например, в 1721 году на флаге Бартоломью Робертса (он же Черный Барт) был изображен пират и скелет с дротиком в руке, которые держат песочные часы.

Пираты грабили не только суда

Они также нападали на прибрежные города и деревни, грабили монастыри и брали заложников. Хайреддин Барбаросса — мусульманский пират, действовавший в Средиземном море на рубеже XV–XVI веков, — разграбил Тунис, Алжир, остров Менорка и побережье Испании. А капитан Генри Морган успешно грабил города на Кубе. Причем Панаму он захватил после девятидневного перехода по джунглям.

Напомним, ранее скончался звезда "Пиратов Карибского моря", мексиканский актер Серхио Кальдерон. Он играл капитана Вильянуэву в третьей части франшизы.