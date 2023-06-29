В атласному блейзері та мереживному топі: Сінді Кроуфорд сходила на побачення з чоловіком (фото)

Зіркова пара перебуває в офіційному шлюбі 25 років.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд разом із чоловіком, 60-річним бізнесменом Ренді Гербером, вирушили на романтичну вечерю в ресторан Nobu Malibu. Про це пише Daily Mail.

Супермодель 90-х, яка нещодавно захопилася своїм чоловіком на День батька, мала розкішний вигляд у білому атласному блейзері та мереживному топі, заправленому в розкльошені сині джинси. У руках вона тримала кремовий клатч і доповнювала образ масивним золотим браслетом-ланцюжком і намистом. Знаменитість вважала за краще залишитися без макіяжу, а її темне волосся було укладене у вільні хвилі з бічним проділом. Шикарний ремінь зі зміїним принтом додав родзинку лаконічному образу Кроуфорд.

Її чоловік одягнув для романтичної прогулянки темно-синю сорочку на ґудзиках, джинси, чорну куртку і кросівки.

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Нещодавно в інтерв'ю People Сінді зізналася, що у неї та її чоловіка Ренді Гербера більш "традиційні ролі", коли справа доходить до розподілу домашніх завдань.

"Я збиралася пожартувати і сказати, що ледве можу змусити його взяти мокрий рушник, і це частково правда, але я скажу, що якщо щось вдома потребує ремонту — він це відремонтує, якщо знає як", — зазначила Кроуфорд.

Раніше Фокус писав, що Сінді Кроуфорд зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля.