Король і королева Великої Британії вирішили змінити місце проживання

Переїзд заплановано на 2027 рік, коли в Букінгемському палаці закінчиться найбільша 10-річна реконструкція.

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Незважаючи на те, що король Чарльз III і королева Камілла не хотіли залишати свій маєток Кларенс-хаус і переїжджати до офіційної резиденції монархів, Букінгемського палацу, схоже, що все ж це рішення ухвалено. Однак зроблено це буде не зараз, пише Hello.

Переїзд заплановано на 2027 рік, коли закінчиться 10-річний капітальний ремонт, і будуть приведені до ладу їхні апартаменти в північному крилі.

"Інфраструктура будівлі потребує термінового капітального ремонту, щоб запобігти довгостроковій шкоді будівлі та її вмісту. Економічно найефективніший спосіб замінити ці основні послуги і забезпечити придатність Палацу для використання протягом наступних 50 років — це виконати поетапну програму робіт протягом десяти років", — йшлося на сайті королівської сім'ї.

Проєкт вартістю 369 мільйонів фунтів стерлінгів розпочався, коли королева Єлизавета II була жива, і тепер її син Чарльз курирує це питання. Він стежить за тим, щоб ремонт відповідав вимогам майбутнього палацу, і навіть відключив опалення в будинку, щоб допомогти скоротити витрати і викиди.

У Букінгемському палаці 775 кімнат.

Букінгемський палац — офіційна резиденція британських монархів Фото: Скриншот

Знавці королівської сім'ї впевнені, що пара сумуватиме за Кларенс-хаусом, де вони прожили 20 років. Ця будівля, внесена до списку пам'яток архітектури I ступеня, була домівкою для бабусі Чарльза III, королеви-матері, протягом 50 років, поки вона не померла 2002-го.

Неясно, чи збереже Чарльз Кларенс-хаус як другорядне місце для проживання, чи пустить туди жити членів сім'ї.

Крім лондонських резиденцій, у монарха є безліч маєтків по всій країні, зокрема заміський будинок Highgrove House, де він полюбляє проводити вихідні і розбив там розкішний сад. Коли Чарльз уперше переїхав у Хайгроув, там, як говорили, був не більше ніж занедбаний город, кілька дуплистих дубів і кілька пасовищ, але під його пильним наглядом він змінився до невпізнання і тепер приймає близько 37 тисяч відвідувачів на рік. ВСад складається з різних "відкритих кімнат" з приголомшливими квітковими доріжками, садовими фігурками і деревами.

Раніше Фокус писав, що король Чарльз хоче налагодити стосунки з молодшим сином, принцом Гаррі, і його дружиною.