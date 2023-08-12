З хедлайнерів в аутсайдери: Ліззо спіткала нова невдача
Кар'єру і репутацію Ліззо вже порівняли з потопаючим кораблем. Команда співачки робить усе, щоб врятувати її, але поки справи стають тільки гіршими.
Чорна смуга в житті 140-кілограмової американської співачки, реперки та актриси Ліззо триває. Після того як колишні танцівниці звинуватили її в бодішеймінгу і харрасменті, знаменитість стали масово скасовувати. Як пише Daily Mail із посиланням на інсайдера з НФЛ, тепер вона вилетіла зі списку потенційних хедлайнерів Super Bowl Halftime Show. Причина — згадані звинувачення і подальша негативна реакція громадськості.
"Розмови про те, що Ліззо братиме участь у святкуванні перерви або виконає національний гімн, мертві тепер, коли вона оточена скандалом", — сказало джерело.
Оскільки Ліззо виключена з потенційного складу на цьогорічному Суперкубку, який пройде в Лас-Вегасі в лютому 2024 року, на її команду чекає запекла боротьба за порятунок її кар'єри і репутації. Зараз вони щосили намагаються придумати, як врятувати потопаючий корабель її слави.
"Це стає все важче і важче, оскільки все більше людей звинувачують її у вкрай недоречних вчинках. Ліззо заробила величезну суму грошей, але, схоже, її хвилина слави майже минула, і ніхто не знає, чи зможе вона оговтатися від цього. Якщо вона виговориться, її заяви будуть знищені. Якщо вона мовчить, її називають боягузкою. У будь-якому разі, наразі не схоже, що вона може оговтатися від цього", — цитує видання слова свого джерела.
Наразі ні НФЛ, ні сама Ліззо жодним чином не прокоментували інформацію, що надійшла.
Нещодавно співачка відреагувала на звинувачення постом у соцмережі, назвавши їх неправдивими та образливими, однак це не врятувало її від осуду. Наприклад, Бейонсе, яка має величезну вагу в музичній індустрії, виключила згадку її імені в одній зі своїх пісень, а номінантка на "Оскара" і зовсім категорично висловилася на адресу бодіпозитивної артистки.
Раніше Фокус писав, що проти Ліззо висунули звинувачення ще шестеро осіб. Серед іншого, вони закидають їй і невиплату зарплати.