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Стиль життя

Дітям Максима Галкіна та Алли Пугачової виповнилося 10 років (фото, відео)

Алла Пугачова, Максим Галкін, лети, Ліза Галкіна, Гаррі Галкін
Фото: maxgalkinru | Алла Пугачова, Максим Галкін та їхні діти Ліза і Гаррі

Лізу і Гаррі зірковому подружжю 2013 року народила сурогатна мати, ім'я якої не розголошується. Перший ювілей двійнята відзначили у вузькому колі друзів і рідних.

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47-річний російський шоумен і телеведучий Максим Галкін на своїй сторінці в Instagram опублікував відео, де показав, як зі своєю 74-річною дружиною Аллою Пугачовою і дітьми Лізою та Гаррі відзначив 10-річчя двійнят.

На відео Алла Борисівна обіймає за плечі дітей, які під пісню Happy Birthday задувають свічки на двоярусному торті.

Ліза має приголомшливий вигляд у блискучій сукні на одне плече, а Гаррі вдягнений більш демократично. На ньому — синя футболка і бежеві шорти.

Свято пройшло у вузькому колі. Крім сім'ї Галкіна, на записі присутні ще дівчинка і хлопчик. Мабуть, це друзі іменинників.

Трохи раніше шоумен, якого в Росії внесли до списку "іноагентів" за дискредитацію ЗС РФ, опублікував дві фотографії. На першій його дружина обіймає доньку. На Аллі Пугачовій — ажурна блуза, що оголює плечі. На другому знімку сам Максим позує зі своїм сином.

Алла Пугачова, донька, день народження Fullscreen
Алла Пугачова з дочкою Лізою
Фото: maxgalkinru
Максим Галкін, син, день народження Fullscreen
Максим Галкін із сином Гаррі
Фото: maxgalkinru

У сторіс Максим поділився кадрами, де Гаррі допомагає йому возитися біля мангала, роздмухуючи вогонь. У святковому меню сім'ї були шашлики, риба на вугіллі та сосиски.

Коментарі під публікаціями їхній автор закрив.

Галкін часто публікує фото і відео зі своїми дітьми, демонструючи непідробну гордість за те, якими розумними і допитливими вони ростуть. Одним із найулюбленіших Максим назвав ролик, де його 3,5-річний син виступає в ролі водія.

Зараз уся сім'я артиста живе в Ізраїлі, куди вони виїхали незабаром після російського вторгнення в Україну. Галкін відкрито виступив проти війни і засудив владу РФ. Це коштувало йому втрати роботи, хейту і погроз кримінальною справою.

Алла Пугачова підтримала чоловіка і, вирішивши всі майнові питання, назавжди з дітьми полетіла з Москви до Ізраїлю. Востаннє вона була на батьківщині в травні, коли прилітала на похорон друга, дизайнера Валентина Юдашкіна .

Зараз сім'я проживає на віллі вартістю в шість мільйонів доларів у Тель-Авіві. У просторому будинку три поверхи, а територія оснащена басейном, тропічним садом і навіть ставком із коропами.

Раніше Фокус писав, що Максим Галкін пояснив, чому частину грошей зі своїх виступів перераховує на допомогу українцям.