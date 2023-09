Самореалізація понад усе: 5 імен жінок, для яких кар'єра важливіша за особисте життя

Імена жінок, які відкладають створення сім'ї на другий план, вважаючи за краще спочатку утвердитися в професії та досягти фінансової незалежності.

Related video

Є жінки, для яких самореалізація в пріоритеті. Виходячи з характеристик жіночих імен, зазначених на сайті Behind the Name, жінки, для яких кар'єра важливіша за особисте життя, носять такі імена:

Богдана

Власниці цього імені часто прагнуть видатних успіхів у кар'єрі, приділяючи менше уваги особистому життю. Для Богдани важлива самореалізація і досягнення своїх професійних цілей, вона готова приділяти цьому багато часу і зусиль.

Христина

Христини зазвичай виявляють неабияку амбітність у досягненні кар'єрних висот. Вони часто відкладають створення сім'ї на другий план, вважаючи за краще спочатку утвердитися в професії та досягти фінансової незалежності.

Надія

Жінки з ім'ям Надія демонструють стійку самостійність і рішучість у досягненні своїх цілей. Вони не поспішають одружуватися і часто приділяють більше часу кар'єрному зростанню та саморозвитку.

Вікторія

Вікторії прагнуть професійної успішності, і вони готові приділити цьому багато зусиль. Створення сім'ї для них не завжди стоїть на першому плані, оскільки вони бачать у кар'єрі та самореалізації важливіші аспекти життя.

Наталя

Наталії мають сильну духовну та інтелектуальну складову, що робить їх цілеспрямованими й амбітними в професійній сфері. Вони часто вважають за краще відкласти створення сім'ї на користь досягнення високих результатів у своїй кар'єрі та особистій самореалізації.

Також Фокус писав про імена чоловіків, які вважаються однолюбами