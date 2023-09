Кайлі Дженнер "випадково" показала селфі з Тімоті Шаламе

Виявилося, що їхнє спільне фото прикрашає екран мобільного телефону Кайлі.

Кайлі Дженнер показала, що її нинішній бойфренд, зірка "Дюни" Тімоті Шаламе завжди з нею, навіть коли він не поруч. Виявилося, що селфі Кайлі і Тімоті прикрашає екран її смартфона. Випадково, чи ні, Кайлі Дженнер продемонструвала це на Тижні моди в Мілані на показі Prada. Про це пише Daily Mail.

26-річна учасниця шоу Keeping Up With The Kardashian показала світу, що її коханий Тімоті Шаламе перебуває на екрані її мобільного телефону.

Кайлі Дженнер та її селфі з Тімоті Шаламе

На знімку, опублікованому в Instagram журналом Elle. Mexico., добре видно знімок на телефоні Кайлі: на ньому Тімоті ніжно цілує її в щоку. Утім, знаючи, як відповідально сімейство Дженнер-Кардаш'ян підходить до будь-якого контенту за їхньою участю, малоймовірно, що Кайлі продемонструвала ще одне свідчення стосунків з актором випадково.

Молодша сестра моделі Кендалл Дженнер була в чорному топі й ефектній спідниці з кристалами, коли сиділа в першому ряді на показі Prada під час Тижня моди в Мілані .

Кайлі Дженнер, як відомо, зустрічається з актором "Дюни" з початку цього року.

Пара була помічена разом на Відкритому чемпіонаті США в Нью-Йорку. 27-річний актор і зірка телешоу були помічені на трибунах, коли вони спостерігали за матчем з тенісу в одиночному розряді між Новаком Джоковичем і Данилом Медведєвим.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе на Us Open Фото: Getty Images

Їхнє побачення на Відкритому чемпіонаті США відбулося майже через тиждень після того, як вони оприлюднили свій роман на концерті Бейонсе в рамках Renaissance World Tour на стадіоні SoFi в Інглвуді, штат Каліфорнія.

Їх помітили, коли вони цілувалися у VIP-ложі на концерті. Також з ними в ложі були й інші зірки: Тома Голланд, Зендая (партнерка Шаламе по "Дюні"), Джастін і Гейлі Бібер, а також Кендалл Дженнер і Кім Кардаш'ян.

На шоу також був присутній 32-річний репер Тревіс Скотт, у якого є двоє дітей від Кайлі Дженнер.

За тиждень до цього пару бачили, як вона виїжджала з особняка Шаламе в Беверлі-Гіллз на Range Rover Кайлі.

Роман Кайлі Дженнер із Тімоті Шаламе — її перші стосунки відтоді, як вона розлучилася з репером Тревісом Скоттом наприкінці 2022 року.

Інсайдер розповів таблоїдам, що Кайлі подобається тусуватися з Тімоті.

"Для неї це все дуже весело, тому що це дуже відрізняється від її минулих стосунків. Їй усе в новинку", — розповіло джерело.

Пара стала часто з'являтися разом на вечірках і в ресторанах. І нещодавно вони сходили на урочисту вечерю, організовану дизайнером Гайдером Акерманом і брендом з догляду за шкірою Augustinus Bader.