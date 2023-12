Як обрати коньяк для подарунку на Новий рік?

Разом зі святами приходить радість і водночас складнощі вибору подарунків для близьких і друзів. Серед безлічі варіантів постає запитання: "Який презент здивує та принесе неперевершений досвід та буде справді корисним його власнику. Іноді щось просте, але водночас витончене стає ідеальним варіантом — наприклад преміальний коньяк, який вразить смаком і підкреслить статусність.

Коньяк – символ елегантності та вишуканості, і обрати його для подарунку – знак поваги та важливості людини для якої призначений подарунок. Вибір цього благородного напою для особливого моменту вимагає уваги до кількох ключових моментів.

Перевірений бренд та його репутація. Перш ніж придбати коньяк, важливо обрати перевірений бренд із гарною репутацією. Бренд коньяку Aznauri вже більше 8 років продається в Україні та є переможцем багатьох дегустаційних конкурсів. Надійність виробника та його статус гарантують якість та вишуканий смак напою.

Витримка коньяку. Вік – ключовий фактор у виборі. Чим вища витримка, тим більше ви відчуєте глибину смаку та насиченість ароматів. Для особливого випадку варто віддавати перевагу коньякам від 5 років витримки та старшим, таким чином ви підкреслите статус подарунка.

Зовнішній вигляд. Подарунок потребує відповідного оформлення. Гарна, охайна та якісна упаковка – це перше що привертає увагу і свідчить що це достойний продукт. Якщо упаковка ще і ексклюзивна, наприклад, декорована пляшка, то продукт виглядає, не тільки, особливо вишукано та статусно, а і гарантує захист від підробок і впевненість що ти даруєш якісний коньяк. Наприклад, коньяк Aznauri Black Barrel у чорній матовій пляшці з унікальним дизайном не має аналогів на ринку.

Чому коньяк ідеально підходить для подарунка?

Подарувати коньяк — це створити вишуканий момент, який запам'ятається надовго та принесе задоволення. Коньяк – це універсальний напій, який полюбляють і чоловіки і жінки. Його можна споживати в найрізноманітніших варіаціях: самостійно або в коктейлях. Також, він гарно пасує до будь-якої події та компанії, особливо до Новорічного столу. Він має достатньо великий термін споживання та не пропаде, якщо залишиться після новорічної ночі. Саме цей вид алкоголю є одним з найпопулярніших серед українців — особливо чоловіків.

Для тих, хто шукає оригінальний та особливий коньяк, який вартий звання статусного подарунку, відомий коньячний бренд AZNAURI створив преміальну лінійку коньяків Special Edition. Вона складається з двох ексклюзивних позицій: AZNAURI BLACK BARREL і AZNAURI GOLD RESERVE.

Некласичний та унікальний коньяк, який вартий стати подарунком

AZNAURI BLACK BARREL

Коньяк AZNAURI BLACK BARREL – це гімн усьому чоловічому, відображення кращих чоловічих якостей, квінтесенція харизми, енергії, брутальності і левиної сили.

Особливість коньяку AZNAURI BLACK BARREL – це, перш за все, повторна витримка коньячних спиртів в дубових бочках з найвищим ступенем випалювання, до обвуглення внутрішньої поверхні, в так званій "чорній бочці". Ще однією родзинкою BLACK BARREL є використання в купажі коньячних спиртів витримкою 10 років в дубовій бочці.

Завдяки цим технологічним особливостям коньяк AZNAURI BLACK BARREL має дивовижний смак і тонкий аромат з відчутними нотами карамелі, ірису і спецій з делікатними димними і горіховими нотами.

Він ідеально пасуватиме для впевнених, сміливих, сучасних та харизматичних чоловіків, які цінують увагу до деталей та високу якість.

AZNAURI GOLD RESERVE — спокусливий та яскравий коньяк у "золотій" пляшці фірмового кольору "Amber Gold", що створює атмосферу досконалості навколо та приваблює своєю вишуканістю та величністю. Адже з ним його власник може завжди відсвяткувати свій успіх та досягнення.

Це яскравий і неймовірно мʼякий коньяк. У складі купажу використовуються спирти 12 років витримки в дубових бочках, що входять до "Золотого резерву" спиртів.

Володіє вишуканим смаком з відтінками сухофруктів й глибокими нотами чорного шоколаду. Аромат з відчутними нотками прянощів, ванілі і дубової витримки.

Звання "кращий подарунок", коньяк AZNAURI підтверджує отриманими у 2023 році двома золотими медалі за найкращий витончений дизайн на престижному британському конкурсі The Design and Packaging Masters, який щороку проводить авторитетне міжнародне виданням The Spirits Business. Це єдиний український бренд, який отримав таку престижну нагороду серед більш ніж 400 учасників.

Ідеальною парою до коньяку AZNAURI Special Edition стане чорний шоколад, або запашна кава. Таке поєднання створить елегантну симфонію смаку та аромату. А також стане приємним доповненням до подарунку.

Довідка:

Бренд AZNAURI представлений у трьох алкогольних категоріях: коньяк, тихі вина та ігристі вина. Виготовляється на інноваційному сучасному заводі AKKERMAN DISTILLERY. Сьогодні AZNAURI є одним з найпопулярніших алкогольних брендів в Україні.

У категорії коньяків він має широкий асортимент як класичних смаків, так і особливих колекцій, зокрема Special Edition і Flavored Collection. В усі продукти AZNAURI інтегрують головний символ бренду – величного лева, який уособлює силу, витримку, велич і благородство.

