Овнам — горизонти, Дівам — зміни. Таро-прогноз на кар'єру в першому кварталі 2024 року для всіх знаків

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В останній місяць року, що минає, ми дедалі рідше думаємо про робочі моменти і, незважаючи на обстановку в суспільстві, дедалі більше мріємо про свята. Кар'єрні питання відходять на другий план, залишаючи нас у "місячному" стані та передчутті вечорів у яскравих новорічних вогнях зі смаком шампанського й апетитних закусок.

Але свята минуть, і ми повернемося до повсякденності та кар'єрних аспектів, які становлять важливу частину нашого життя. Комусь доведеться змінити роботу, хтось змінить вектор діяльності та соціальної реалізації, а комусь, як завжди, просто безсовісно щаститиме. Розбираємося, у кого — що!

Нижче — прогноз для всіх знаків Зодіаку на перший квартал 2024 року.

Овен

Таро-прогноз на кар'єру для Овнів у першому кварталі 2024 року

Багато Овнів зможуть розпочати активну робочу діяльність тільки з другого місяця 2024 року. До цього ви будете святкувати, а потім відпочивати від свят. До речі, багато хто перейметься пошуком нової роботи, відчувши, що колишня зайнятість у багатьох аспектах припинила влаштовувати. Є хороші новини: вам запропонують щось дуже слушне. Головне — вчасно відреагувати.

Телець

Таро-прогноз на кар'єру для Тельців у першому кварталі 2024 року

Перший місяць у Тельців буде неймовірно вдалим і результативним. Ви закінчите розпочате з хорошими підсумками, досягнете цілей і будете спочивати на лаврах. А ось далі можуть настати конфлікти і маніпуляції з боку керівництва або негатив від колег. Вам доведеться відстоювати свою точку зору і відвойовувати місце під сонцем.

У підсумку все має скластися на благо. Не турбуйтеся: чужі успіхи часто дратують оточення, але ви будете на висоті.

Близнюки

Таро-прогноз на кар'єру для Близнюків у першому кварталі 2024 року

На Близнюків чекає активна діяльність, поїздки, відрядження, підписання договорів і новий кар'єрний виток із позитивними перспективами. Дочекайтеся тільки закінчення ретроградного Меркурія і наслідків його впливу. Це ваша планета-покровитель, ви сильно від неї залежите. Після 5 січня беріться до нового: у вас усе вийде. Не бійтеся починати!

Рак

Таро-прогноз на кар'єру для Раків у першому кварталі 2024 року

У Раків буде все спокійно. Навіть якщо ви напишете заяву про звільнення з роботи, це означатиме плавний перехід на нове місце. Ви будете наповнені, задоволені своєю діяльністю і перебуватимете в позитивному настрої щодо кар'єрних питань. До березня на вас чекає підйом у справах і підвищення зарплати. Або ви відкриєте для себе нове джерело доходів поряд з основною роботою.

Лев

Таро-прогноз на кар'єру для Львів у першому кварталі 2024 року

Леви зрозуміють, що настав час змін, проаналізувавши минуле. Старе перестане влаштовувати представників знака, а нове ще буде десь за межами горизонту. Вас буде засмучувати такий стан справ якийсь час. Ви зануритеся в себе і внутрішні пошуки, духовне зростання і міркування про важливе. Не зупиняйтеся! Скоро ви отримаєте важливий інсайт і підете в потрібному напрямку.

Діва

Таро-прогноз на кар'єру для Дів у першому кварталі 2024 року

У перший місяць 2024 року Діви відчують розчарування і нудьгу, вважатимуть себе переможеними, не бачачи нових перспектив. Але в другий місяць року до вас прийде допомога з минулого або від друзів і родичів. Ви отримаєте чудову пропозицію або укладете важливий контракт із хорошими фінансовими перспективами. А січень потрібно просто пережити.

Ваги

Таро-прогноз на кар'єру для Терезів у першому кварталі 2024 року

У Терезів буде мрійливий настрій увесь січень 2024 року, після чого ви відчуєте на собі тиск керівництва або почуття печалі від неминучості повертатися з небес на землю. З'явиться стан безвиході, але він тимчасовий! Перевантаження на роботі можуть дати про себе знати у сфері здоров'я. Вам, як нікому зі знаків, потрібно себе берегти. Не найкращий період для представників знака Терези.

Скорпіон

Таро-прогноз на кар'єру для Скорпіонів у першому кварталі 2024 року

У Скорпіонів буде все змінюватися. Ви захочете різких і невідкладних змін. Навіть захочеться все зруйнувати, не побудувавши нового. Ви ризикуєте залишитися ні з чим, тому краще прагнути рівноваги і не робити різких рухів тіла, як ви любите. Радикальні настрої зараз недоречні. Просто згадайте про це, коли захочете когось послати в присутності робочого колективу.

Стрілець

Таро-прогноз на кар'єру для Стрільців у першому кварталі 2024 року

Стрільці, у вас усе буде добре! Нові успішні справи, приплив сил та енергії, нові проєкти і хороші доходи. Головне — не втрачайте пильності на гребені успіху. За вами пильно спостерігатиме оточення в особі конкурентів і просто охочих перехопити ваш успіх. А так дерзайте!

Козеріг

Таро-прогноз на кар'єру для Козерогів у першому кварталі 2024 року

Козероги можуть пережити конфлікти і конкурентну боротьбу на самому початку року. Але можна сказати, що ви своє відвоюєте й отримаєте заслужену частку пирога від Всесвіту. У березні на вас чекає милостиве затишшя і спочивання на лаврах.

Водолій

Таро-прогноз на кар'єру для Водоліїв у першому кварталі 2024 року

У Водоліїв кар'єрні питання розвиватимуться хвилеподібно. З початку року вас супроводжуватиме абсолютний успіх у справах. Але з лютого можна очікувати просідання і деяких проблем із керівництвом, які ви, втім, переживете з честю. До березня ви знову будете на коні з новими проектами і перспективними ідеями.

Риби

Таро-прогноз на кар'єру для Риб у першому кварталі 2024 року

Риб чекає "каламутна" ситуація з керівництвом. Ваші ідеї не прийматимуть у січні, що вас засмучуватиме. Але з лютого ситуація кардинально зміниться за Колесом Фортуни, і ви знайдете везіння. На вас чекають позитивні емоції на роботі або гарне партнерство. Можуть з'явитися нові ідеї, які зацікавлять спонсорів або керівництво.