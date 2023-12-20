Овнам - горизонты, Девам - перемены. Таро-прогноз на карьеру в первом квартале 2024 для всех знаков

Related video

В последний месяц уходящего года мы все реже думаем о рабочих моментах и, несмотря на обстановку в обществе, все больше мечтаем о праздниках. Карьерные вопросы отходят на второй план, оставляя нас в "лунном" состоянии и предвкушении вечеров в ярких новогодних огнях со вкусом шампанского и аппетитных закусок.

Но праздники пройдут, и мы вернемся к повседневности и карьерным аспектам, которые составляют важную часть нашей жизни. Кому-то предстоит поменять работу, кто-то изменит вектор деятельности и социальной реализации, а кому-то, как всегда, просто будет бессовестно везти. Разбираемся, у кого — что!

Ниже – прогноз для всех знаков Зодиака на первый квартал 2024 года.

Овен

Таро-прогноз на карьеру для Овнов в первом квартале 2024 года

Многие Овны смогут приступить к активной рабочей деятельности только со второго месяца 2024 года. До этого вы будете праздновать, а потом отдыхать от праздников. К слову, многие озадачатся поиском новой работы, ощутив, что прежняя занятость во многих аспектах прекратила устраивать. Есть хорошие новости: вам предложат что-то весьма дельное. Главное — вовремя отреагировать.

Телец

Таро-прогноз на карьеру для Тельцов в первом квартале 2024 года

Первый месяц у Тельцов будет невероятно удачным и результативным. Вы закончите начатое с хорошими итогами, добьетесь целей и будете почивать на лаврах. А вот дальше могут наступить конфликты и манипуляции со стороны руководства или негатив от коллег. Вам предстоит отстаивать свою точку зрения и отвоевывать место под солнцем.

В итоге все должно сложиться во благо. Не расстраивайтесь: чужие успехи часто раздражают окружение, но вы будете на высоте.

Близнецы

Таро-прогноз на карьеру для Близнецов в первом квартале 2024 года

Близнецам предстоит активная деятельность, поездки, командировки, подписание договоров и новый карьерный виток с позитивными перспективами. Дождитесь только окончания ретроградного Меркурия и последствий его влияния. Это ваша планета-покровитель, вы сильно от нее зависите. После 5 января приступайте к новому: у вас все получится. Не бойтесь начинать!

Рак

Таро-прогноз на карьеру для Раков в первом квартале 2024 года

У Раков будет все спокойно. Даже если вы напишете заявление об уходе с работы, это будет означать плавный переход на новое место. Вы будете наполнены, довольны своей деятельностью и находиться в позитивном расположении духа по части карьерных вопросов. К марту вас ожидает подъем в делах и повышение зарплаты. Или вы откроете для себя новый источник доходов наряду с основной работой.

Лев

Таро-прогноз на карьеру для Львов в первом квартале 2024 года

Львы поймут, что пришло время перемен, проанализировав прошлое. Старое перестанет устраивать представителей знака, а новое еще будет где-то за пределами горизонта. Вас будет огорчать такое положение дел какое-то время. Вы уйдете в себя и внутренние искания, духовный рост и рассуждения о важном. Не останавливайтесь! Скоро вы получите важный инсайт и пойдете в нужном направлении.

Дева

Таро-прогноз на карьеру для Дев в первом квартале 2024 года

В первый месяц 2024 года Девы ощутят разочарование и скуку, будут считать себя проигравшими, не видя новых перспектив. Но во второй месяц года к вам придет помощь из прошлого или от друзей и родственников. Вы получите отличное предложение или заключите важный контракт с хорошими финансовыми перспективами. А январь нужно просто пережить.

Весы

Таро-прогноз на карьеру для Весов в первом квартале 2024 года

У Весов будет мечтательное настроение весь январь 2024, после чего вы ощутите на себе давление руководства или чувство печали от неизбежности возвращаться с небес на землю. Появится состояние безысходности, но оно временное! Перегрузки на работе могут дать о себе знать в сфере здоровья. Вам, как никому из знаков, нужно себя беречь. Не самый лучший период для представителей знака Весы.

Скорпион

Таро-прогноз на карьеру для Скорпионов в первом квартале 2024 года

У Скорпионов будет все меняться. Вы захотите резких и безотлагательных перемен. Даже захочется все разрушить, не построив новое. Вы рискуете остаться ни с чем, поэтому лучше стремиться к равновесию и не делать резких телодвижений, как вы любите. Радикальные настроения сейчас неуместны. Просто вспомните об этом, когда захотите кого-то послать в присутствии рабочего коллектива.

Стрелец

Таро-прогноз на карьеру для Стрельцов в первом квартале 2024 года

Стрельцы, у вас все будет хорошо! Новые успешные дела, прилив сил и энергии, новые проекты и хорошие доходы. Главное — не теряйте бдительность на гребне успеха. За вами будет пристально наблюдать окружение в лице конкурентов и просто желающих перехватить ваш успех. А так дерзайте!

Козерог

Таро-прогноз на карьеру для Козерогов в первом квартале 2024 года

Козероги могут пережить конфликты и конкурентную борьбу в сам начале года. Но можно сказать, что вы свое отвоюете и получите заслуженную долю пирога от Вселенной. В марте вас ожидает благостное затишье и почивание на лаврах.

Водолей

Таро-прогноз на карьеру для Водолеев в первом квартале 2024 года

У Водолеев карьерные вопросы будут развиваться волнообразно. С начала года вам будет сопутствовать абсолютный успех в делах. Но с февраля можно ожидать проседания и некоторых проблем с руководством, которые вы, впрочем, переживете с честью. К марту вы снова будете на коне с новыми проектами и перспективными идеями.

Рыбы

Таро-прогноз на карьеру для Рыб в первом квартале 2024 года

Рыбам предстоит "мутная" ситуация с руководством. Ваши идеи не будут принимать в январе, что будет вас огорчать. Но с февраля ситуация кардинально изменится по Колесу Фортуны, и вы обретете везение. Вас ждут позитивные эмоции на работе или хорошее партнерство. Могут появиться новые идеи, которые заинтересуют спонсоров или руководство.