Бункери мільярдерів: як Марк Цукерберг і Сем Альман готуються до "Судного дня"

Мільярдери світу будують бункери і зводять фортеці біля своїх особняків. А деякі обзаводяться нерухомістю в таких ізольованих країнах, як Нова Зеландія.

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Раніше "підготовка до Судного дня" розглядалася як ексцентричне хобі, але тільки торік, з квітня 2022 по квітень 2023 року, прості американці витратили приголомшливі 11 мільярдів доларів на предмети виживання. А серед мільярдерів стало хорошим тоном обзавестися надійним притулком. Серед багатіїв, у яких вже є бункери, або щось, що їх нагадує, — Марк Цукерберг, співзасновник PayPal Пітер Тіль і багато інших. Про це пише Daily Mail.

Опитування показують, що близько третини громадян США зізнаються, що готуються до того, що вони називають "Судним днем", але тільки в небагатьох є ті самі ресурси, що й у мільярдерів, щоб обзавестися максимально комфортним притулком.

Найбагатші люди світу все частіше витрачають сотні мільйонів на забезпечення безпеки підземних комплексів, приватних островів і (для просто багатих) "квартир для виживання".

Наприкінці минулого року з'ясувалося, що Марк Цукерберг будує приховану фортецю вартістю 100 мільйонів доларів, поховану під своїм ранчо на Гавайському острові, з власними запасами енергії та продовольства, а також вибухостійкими дверима.

Марк Цукерберг із сім'єю Фото: Instagram zuck

Підприємець-мільярдер у сфері охорони здоров'я Френк ван дер Слот — найбагатша людина Айдахо — нещодавно купив ранчо площею 2000 акрів на південь від маєтку Цукерберга за кругленьку суму в 51 мільйон доларів.

А генеральний директор OpenAI Сем Альтман одного разу проговорився, що у нього і співзасновника PayPal Пітера Тіля є "домовленість" на випадок, якщо настане кінець світу: якщо щось піде не так, як сказав Альтман 2016 року, пара зачаїться в одному з об'єктів Тіля в Новій Зеландії.

Сем Альтман Фото: Getty Images

Розкішний маєток Цукерберга на Гаваях дуже секретний: 2016 року він почав будівництво кам'яної стіни заввишки шість футів, що проходить уздовж маєтку поруч із дорогою в селищі Кілауеа.

Стіна навколо маєтку Марка Цукерберга Фото: wired.com

39-річний мільярдер, засновник Facebook, купив 110 акрів колишньої цукрової плантації на острові ще 2021 року, додавши її до 1300 акрів розкішного маєтку вартістю 100 мільйонів доларів.

Його проєкт вартістю 270 мільйонів доларів стане однією з найбільших особистих будівель усіх часів. Цукерберг купив своє чудове ранчо Кулау площею 1400 акрів, що простягається від океану до гір на острові Кауаї 2014 року.

А що з себе представляє притулок Пітера Тіля — неясно. Але відомо, що 2022 року місцева громадська рада Південного острова Нової Зеландії заблокувала плани Тіля вирізати своє величне укріплене лігво в ландшафті поруч з озером Ванака, що історично охороняється.

Проект підземного будинку Пітера Тіля в Новій Зеландії Фото: Luxury Survival Condos

Незалежні члени комісії, які відвідали пропоновану ділянку від імені ради, повідомили, що проєкт бункера Тіля "істотно погіршить якість і природність видатного природного ландшафту".

Мальовнича краса Нової Зеландії та віддаленість острова зробили її популярним вибором для еліти Кремнієвої долини, яка шукає природну фортецю на випадок апокаліпсису — зростаючого страху з огляду на ескалацію регіональних війн і зростаючу небезпеку глобальної зміни клімату.

Цукербергу і його щасливим гостям не доведеться турбуватися про те, щоб покинути територію з будь-якої причини — в автономному маєтку є джерела їжі та води, а також усі зручності, про які ви тільки можете подумати.

Минулого року некомерційна коаліція фізиків та інших дослідників, що стоїть за "Бюлетенем вчених-атомників", встановила свій "Годинник Судного дня" на 90 секунд до опівночі: людство було найближче до загибелі за 76-річну історію годинника.

"Війна Росії проти України порушила глибокі питання про те, як взаємодіють держави, підриваючи норми міжнародної поведінки", — пояснюють у заяві "Годинника Судного дня 2023 року".

"І що найгірше, тонко завуальовані погрози Росії застосувати ядерну зброю нагадують світові, що ескалація конфлікту — випадково, навмисно або через прорахунок — являє собою жахливий ризик", — ідеться в заяві. Ці побоювання тільки зросли, оскільки ізраїльські бомбардування сектору Гази у відповідь на ХАМАС загрожують розпалити більш глобальну війну на Близькому Сході.

Побоювання з приводу іншої пандемії, а-ля Covid-19, що зберігаються, не допомогли розвіяти страх перед соціальним колапсом.

Фактично, саме дорослі покоління Z, народжені після 1997 року, з найбільшою ймовірністю готуються до катастрофи: згідно з опитуванням Finder, колосальні 40 відсотків заявили, що витратили гроші на "товари судного дня" у 2022 році.

Проект бункера біля особняка Фото: Oppidum

Опитування 2179 дорослих американців мало похибку у два відсотки. Finder, який збирає дані про підготовку з 2017 року, запитав людей, чи витратили вони гроші на підготовку до надзвичайних ситуацій за останні дванадцять місяців.

Як висловився один із впливових осіб у царині сталої підготовки, творець контенту Брекке Вагонер: "По суті, зміни нашої погоди будуть інтенсивнішими через глобальну зміну клімату, хоча б із якоїсь іншої причини ви маєте мати план дій у надзвичайній ситуації, щоб впоратися з цими суворими лихами, тому що вони прийдуть, хочемо ми цього чи ні".

Наприклад, у вересні минулого року Нью-Йорк постраждав від повені, спричиненої рясною зливою. А лісові пожежі на Гаваях у серпні минулого року стали найсмертоноснішими в історії США: 96 людей загинули і тисячі були змушені покинути свої будинки.

У найбагатших людей світу, напевно, стільки даних про зростаючі світові катастрофи, скільки й у покоління Z, а, ймовірно, навіть більше.

Перспектива ядерного удару по Британії ніколи не здавалася більш реальною, оскільки Володимир Путін і його поплічники погрожують стерти з лиця землі Лондон та інші західні столиці під час останньої ескалації війни в Україні.

Один зі співзасновників PayPal Тіля, Рід Хоффман, розповів The New Yorker, що Нова Зеландія, одна з найбагатших у світі, вважається місцем, де можна сховатися в разі стихійного лиха.

"Сказати, що ви "купуєте будинок у Новій Зеландії", — це свого роду "підморгнути і натякнути, нічого не кажучи", — сказав Гоффман.

Спальня в елітному бункері Фото: Скриншот

Род Друрі, виконавчий директор новозеландської компанії з розробки програмного забезпечення для бухгалтерського обліку Xero, яку підтримує Тіль, сказав, що американські мільярдери "ставляться до Нової Зеландії як до чогось на кшталт притулку".

Як і Тіль, мільярдер і співзасновник Google Ларрі Пейдж має посвідку на проживання в Новій Зеландії після того, як отримав її минулого року. Підприємець Міхай Дінулеску, як відомо, залишив криптовалютний стартап під час спалаху пандемії COVID-19 2020 року і втік до Нової Зеландії зі своєю дружиною.

Але є й інші варіанти для будинку: село з видом на затоку Біскейн на південь від Майамі, представляє відокремлений анклав для знаменитостей і бізнес-магнатів.

Мільярдер Amazon Джефф Безос і його наречена Лорен Санчес незабаром житимуть саме там, де їхніми сусідами будуть зірка НФЛ на пенсії Том Бреді, дочка Дональда Трампа Іванка Трамп і співак Хуліо Іглесіас.

Будинок Безоса на Індіан-Крік Фото: Скриншот

Третя найбагатша людина у світі купила цього року не один, а два сусідні об'єкти нерухомості на Індіан-Крік на загальну суму майже 150 мільйонів доларів.

Серед тих небагатьох елітних імен, про які відомо, що вони почали готуватися до кінця світу, є десятки, які залишаються — ймовірно, навмисно — безіменними.

Письменник-технолог Дуглас Рашкофф нещодавно описав секретну зустріч посеред американської пустелі, на якій п'ятеро "надбагатих хлопців" допитували його про те, як їм краще підготувати свої бункери до судного дня, ставлячи запитання на кшталт: "Як мені зберегти владу над своїми силами безпеки після того, як усе станеться?".

З'явилося безліч компаній, готових задовольнити цей попит, зокрема Rising S, яка стверджує, що побудувала 14 бункерів у Новій Зеландії; фірма Survival Condo, яка перетворює занедбані ракетні шахти США на підземні висотні будівлі; та компанія Oppidum, що базується в Чехії і пропонує "ультра-розкішні" бункери для мільярдерів у будь-якій точці світу.

Рід Хоффман, співзасновник LinkedIn, заявив, що принаймні половина його колег-мільярдерів із Кремнієвої долини аналогічним чином придбали ту чи іншу форму "страховки на випадок апокаліпсису" у вигляді таких сховищ або в США, або за кордоном.

Останніми роками дедалі більше й більше надбагатих людей купують острови — або, принаймні, великі їхні частини.

Річард Бренсон і Джонні Депп уже обзавелися власними островами.

Деякі навіть платять великі гроші, щоб стати громадянами різних країн. Так звані "золоті візи" фактично дають змогу багатим людям отримати посвідку на проживання — і навіть громадянство — у зарубіжних країнах в обмін на готівку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, який вигляд мають бункери для мільярдерів. Там є навіть величезні сховища для колекції авто.