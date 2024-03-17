Популярність імені Кейт різко впала, — аналітики

Експерти вважають, що на тлі скандалу з фотографією Кейт і зникненням принцеси Уельської рейтинг її імені опуститься ще нижче.

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Популярність імені Кейт, колись дуже поширеного у Великій Британії, різко впала, пише Mirror з посиланням на команду зі страхування життя компанії Compare the Market. Остання отримала дані Управління національної статистики (ONS), щоб простежити, які дитячі імена стали популярними з 2011 року (у рік весілля Вільяма і Кейт), а також тих, які набули значної популярності.

У період із 2011 до 2021 року популярність імені Кейт різко впала на 72%, зникнувши зі списків дитячих імен разом із такими колись улюбленими іменами, як Саманта, Емі та Люсі.

Ім'я Катерина, короткою формою якого є Кейт, має грецьке та англійське походження і означає "чиста". Згідно з веб-сайтом "Ім'я року", уперше воно набуло популярності завдяки християнській мучениці IV століття Святій Катерині Олександрійській, завезеній в Англію в XI столітті нормандськими поселенцями.

У наступні століття різних британських принцес і дворянок хрестили як Кетрін або Катерина, а форма Кейт використовувалася в Англії з часів середньовіччя.

На момент народження Кейт Міддлтон у 1982 році ім'я Кейт все ще було в моді. Серед інших популярних жінок із цим ім'ям, відомих сучасникам, — супермодель Кейт Мосс, акторки Кейт Вінслет і Кейт Бекінсейл.

Експерти припускають, що на тлі скандалу з редагуванням сімейного портрета принцесою Уельською та її загадковим зникненням падіння популярності цього імені триватиме. Ба більше, редактор Daily Mirror Royal Рассел Маєрс розповів подкасту The Royal Beat, що в майбутньому британці можуть не побачити нових фото наступної королеви.

"Вони (Кенсингтонський палац) опублікували фотографію, і я вважаю, їм доведеться провести огляд цього процесу. Я думаю, що найбільшою ганьбою буде те, що Кейт, можливо, ніколи більше не опублікує свою фотографію. І у нас були роки, коли вона виставляла фотографії дітей у день їхнього народження, перший день Луї у школі, їхні різдвяні листівки. Якщо вона цього не зробить, для неї це буде величезна ганьба", — заявив він.

Дещо раніше у ЗМІ з'явилася інформація, згідно з якою Кетрін не планує публікувати нові фото до дня народження принца Луї, тобто до 23 квітня. Принцеса не має наміру порушувати давню традицію особисто знімати своїх дітей в їхні особливі дати.

Раніше Фокус писав, які версії про зникнення принцеси Уельської зараз найпоширеніші.